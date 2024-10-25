АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» стали окончательно принадлежать Омской области

Региональные структуры приняли все имущество «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» в короткий срок и теперь оно стало полностью принадлежать Омской области. Распоряжение о передаче имущества в областную собственность подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.