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Posted 25 октября, 13:40

Published 25 октября, 13:40

Modified 25 октября, 13:44

Updated 25 октября, 13:44

Иллюстрация

АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» стали окончательно принадлежать Омской области

25 октября 2024, 13:40
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
О завершении всех необходимых процессов рассказали в региональном министерстве имущества.

Региональные структуры приняли все имущество «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» в короткий срок и теперь оно стало полностью принадлежать Омской области. Распоряжение о передаче имущества в областную собственность подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

«На данный момент завершены все юридические действия по приему порядка 500 объектов недвижимости и более 6 тысяч единиц движимого имущества газового комплекса в собственность региона», — сообщили в министерстве имущества.

Отмечается, что такая мера позволит обеспечивать жителей Омской области газом без перебоев.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Омскгазсеть#Новости#Омскгоргаз
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