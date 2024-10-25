АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» стали окончательно принадлежать Омской области

Posted 25 октября, 13:40
Published 25 октября, 13:40
Modified 25 октября, 13:44
Updated 25 октября, 13:44
Региональные структуры приняли все имущество «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» в короткий срок и теперь оно стало полностью принадлежать Омской области. Распоряжение о передаче имущества в областную собственность подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
«На данный момент завершены все юридические действия по приему порядка 500 объектов недвижимости и более 6 тысяч единиц движимого имущества газового комплекса в собственность региона», — сообщили в министерстве имущества.
Отмечается, что такая мера позволит обеспечивать жителей Омской области газом без перебоев.