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Posted 21 сентября, 11:56

Published 21 сентября, 11:56

Modified 21 сентября, 13:00

Updated 21 сентября, 13:00

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Теперь не только самолеты. В Омске случилась массовая задержка поездов

21 сентября 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney
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Поезд из Омска в Екатеринбург пришел с часовым опозданием

Омичи сообщили о массовых задержках поездов, которые отправляются с омского ж/д вокзала. По словам одной из пассажирок, состав, на котором она ехала, прибыл в пункт назначения с часовым опозданием.

Городу55 стало известно о задержках поездов на омском железнодорожном вокзале. В частности, о такой проблеме рассказала омичка, которая ехала из Омска в Екатеринбург. Ее поезд прибыл в пункт назначения с часовым опозданием.

«Из Омска отправления уходят с опозданием, диспетчер объявляет несколько рейсов подряд в разные стороны, все опаздывают», — рассказал один из пассажиров.

Напомним, что недавно омичи столкнулись с задержкой ряда авиарейсов. В конце прошлой недели работу аэропорта им. Карбышева сильно осложнил туман, вовремя не смогли вылететь семь рейсов: до Антальи, Сочи и Москвы.

15 часов ожидания. Пассажирам сразу трех рейсов из Омска перенесли время вылета
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Поезд#РЖД#Новости#Задержка#Поездка#Поезда#Задержка поездов
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