Теперь не только самолеты. В Омске случилась массовая задержка поездов

Posted 21 сентября, 11:56
Published 21 сентября, 11:56
Modified 21 сентября, 13:00
Updated 21 сентября, 13:00
Городу55 стало известно о задержках поездов на омском железнодорожном вокзале. В частности, о такой проблеме рассказала омичка, которая ехала из Омска в Екатеринбург. Ее поезд прибыл в пункт назначения с часовым опозданием.
«Из Омска отправления уходят с опозданием, диспетчер объявляет несколько рейсов подряд в разные стороны, все опаздывают», — рассказал один из пассажиров.
Напомним, что недавно омичи столкнулись с задержкой ряда авиарейсов. В конце прошлой недели работу аэропорта им. Карбышева сильно осложнил туман, вовремя не смогли вылететь семь рейсов: до Антальи, Сочи и Москвы.