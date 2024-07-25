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Published Сегодня, 07:53

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иллюстрация

В РЖД назвали количество и причины травм на перегонах Омской области

25 июля 2024, 07:53
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В РЖД назвали самые частые нарушения безопасности среди омичей на ЖД-перегонах

В Западно-Сибирском филиале РЖД рассказали, из-за чего омичи чаще всего получают травмы на путях и как организация стремится сократить их число.

По данным, предоставленным пресс-службой Западно-Сибирской железной дороги, в течение первой половины 2024 года на объектах железнодорожного транспорта в Омской области получили травмы 6 человек — это, конечно, на треть меньше, чем в прошлом году (тогда пострадали 9 горожан), однако в компании прилагают все усилия для профилактики подобных трагедий.

Например, регулярно проверяются самые травмоопасные участки и «нелегальные» переходы через пути. Кроме того, пешеходный доступ к рельсам тоже стараются ограничить, ремонтируя ограждения (например, у вокзала или на станции Комбинатская).

Вместе с тем РЖД ведет совместную с МВД работу об информировании населения о необходимости строго соблюдения мер безопасности у железнодорожных путей: горожанам на станциях и в дачных кооперативах, попадающим в «зону риска» рядом с путями, раздают специальные памятки.

Основными же причинами травм жителей омской области стали элементарная невнимательность, незнание правил безопасного поведения у железной дороги, хождение по путям, а также разговоры по телефону, капюшоны и наушники.

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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Безопасность#Травмы#РЖД#Новости#Профилактика#Правила безопасности#Информирование
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