В РЖД назвали количество и причины травм на перегонах Омской области

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
По данным, предоставленным пресс-службой Западно-Сибирской железной дороги, в течение первой половины 2024 года на объектах железнодорожного транспорта в Омской области получили травмы 6 человек — это, конечно, на треть меньше, чем в прошлом году (тогда пострадали 9 горожан), однако в компании прилагают все усилия для профилактики подобных трагедий.
Например, регулярно проверяются самые травмоопасные участки и «нелегальные» переходы через пути. Кроме того, пешеходный доступ к рельсам тоже стараются ограничить, ремонтируя ограждения (например, у вокзала или на станции Комбинатская).
Вместе с тем РЖД ведет совместную с МВД работу об информировании населения о необходимости строго соблюдения мер безопасности у железнодорожных путей: горожанам на станциях и в дачных кооперативах, попадающим в «зону риска» рядом с путями, раздают специальные памятки.
Основными же причинами травм жителей омской области стали элементарная невнимательность, незнание правил безопасного поведения у железной дороги, хождение по путям, а также разговоры по телефону, капюшоны и наушники.