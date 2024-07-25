В РЖД назвали количество и причины травм на перегонах Омской области

По данным, предоставленным пресс-службой Западно-Сибирской железной дороги, в течение первой половины 2024 года на объектах железнодорожного транспорта в Омской области получили травмы 6 человек — это, конечно, на треть меньше, чем в прошлом году (тогда пострадали 9 горожан), однако в компании прилагают все усилия для профилактики подобных трагедий.