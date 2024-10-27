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Posted 27 октября, 05:54

Published 27 октября, 05:54

Modified 27 октября, 05:56

Updated 27 октября, 05:56

иллюстрация

«Начало превращения в город». Омичи поделились мнением о сносе 472 домов на Северных

27 октября 2024, 05:54
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Горожане высказались о сносе 472 домов на омских Северных

Масштабная реконструкция целого района Омска, анонсированная в минувшую пятницу, потребует сноса уже существующего жилья омичей: в постановлении о комплексном развитии территории фигурирует как минимум 3 многоэтажки и 472 частных дома.

И для многих эта тема оказалась достаточно «болезненной» — кто-то уже переживает о потере «кормилицы» — земли, а кто-то, наоборот, принял новость с радостью, ведь город должен развиваться.

Редакция Города55 решила изучить мнение омичей об анонсированных планах комплексной застройки — вот некоторые комментарии омичей, оставленные в наших социальных сетях.

«Давно пора убирать эти избушки и с северных, и с амурских, и с октября. Вечером страшно там ходить. Клочки деревни средь города»;
«Если бы частный сектор сносили каждый раз, когда какой-нибудь из мэров подписал документ, Омск давно целиком состоял бы из Мурино»;
«Начало превращения в город»;
«Наконец-то эту деревню убирать начали»;
«А я считаю, что в городе, таком как Омск [все же уже более 300 лет] должен быть и частный сектор. Кому что доказывать?!»;
«На какие шиши будет осуществляться выкуп частного сектора?.. или всех признают самостройщиками?..».

Напомним, 22 октября мэр Омска Сергей Шелест подписал официальное постановление о комплексном развитии территории — как отмечается в документации, все возможные изменения планируется провести на территории площадью 29,5 гектара в границах 16-й Северной, улиц Герцена, Красный Пахарь и 7-й Северной. По сравнению с прошлым годом объем площадей под застройку увеличился — ранее он составлял 28 га.

Снесут 472 дома. В Омске анонсировали комплексную застройку на Северных
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Реконструкция#Мэр#Новости#Самострой#Частный сектор#Снос домов#Мнения жителей#Городское планирование
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