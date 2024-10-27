«Начало превращения в город». Омичи поделились мнением о сносе 472 домов на Северных

Напомним, 22 октября мэр Омска Сергей Шелест подписал официальное постановление о комплексном развитии территории — как отмечается в документации, все возможные изменения планируется провести на территории площадью 29,5 гектара в границах 16-й Северной, улиц Герцена, Красный Пахарь и 7-й Северной. По сравнению с прошлым годом объем площадей под застройку увеличился — ранее он составлял 28 га.