Проводы в новый этап. Жители Омского муниципального района отметили «День призывника»

Posted 26 октября, 03:59
Published 26 октября, 03:59
Modified 26 октября, 04:01
Updated 26 октября, 04:01
«День призывника» — уже традиционное для Омского муниципального района мероприятие, ставшее своеобразными проводами для молодых людей, которым предстоит отправка на воинскую службу по призыву. В этом году сложившийся порядок вещей остался неизменным — 24 октября зал заседаний администрации Омского района принял как уже опытных ветеранов муниципалитета, так и будущих новобранцев.
Приветственные слова и свои добрые пожелания для призывников озвучили как представители районной администрации, так и казачьих и ветеранских организаций муниципалитета: первый заместитель главы района Александр Плукчи, председатель районного отделения областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Татьяна Бастрон, ветеран боевых действий при охране Таджико-Афганской границы и начальник пограничной заставы, полковник запаса Сергей Каримов, а также глава Совета старейшин районного казачьего общества Омского отдела Сибирского казачества, есаул Павел Ефимович Кокухин.
Торжественная часть мероприятия плавно переросла и в концертную программу: гости «Дня призывника» познакомились с творчеством коллективов Омского муниципального района — ансамблем «Конфетти» и вокалистами Сибирского районного дома культуры. Однако праздник имел и огромное практическое значение: после завершения основной программы, к призывникам обратилась Елена Сорочинская — начальнику отдела подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Омской области по Омскому району, а после Елена Геннадьевна провела и вручение повесток.
Хоть многим юношам и предстоит пока что только явка в военкомат, но небольшая часть домашнего тепла всегда будет с ними — изюминкой «Дня призывника» стало вручение «виновникам торжества» памятных сувениров: жетонов с напоминанием о малой родине.
Как отметили в пресс-службе районной администрации, памятные подарки получили 42 призывника. Однако по данным на 23 октября, на воинскую службу по призыву уже было направлено 137 уроженцев Омского района.