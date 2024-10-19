«По зову сердца». Омский муниципальный район отправил в ЛНР 8-й гуманитарный конвой

Как ранее отмечал Геннадий Долматов, гуманитарный конвой будет сопровождаться им лично — глава районной администрации уже неоднократно предпринимал рабочие поездки в новые регионы. К слову, каждая такая поездка связана и с одной очень важной традицией Геннадия Долматова: в зону СВО он берет с собой гуманитарный флаг, на котором оставляют подписи омские военнослужащие.