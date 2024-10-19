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Posted 19 октября, 08:39

Published 19 октября, 08:39

Modified 19 октября, 08:41

Updated 19 октября, 08:41

иллюстрация

«По зову сердца». Омский муниципальный район отправил в ЛНР 8-й гуманитарный конвой

19 октября 2024, 08:39
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»
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Омский район направил в Луганскую народную республику уже 8-й по счету гуманитарный конвой: собрать все необходимое для жителей Луганска удалось совместными усилиями неравнодушных граждан района, предпринимателей, учреждений и администраций поселений.

Отправка гуманитарного груза состоялась 15 октября, от здания районной администрации. Как рассказали в пресс-службе администрации Омского муниципального района, в состав 8-го гуманитарного конвоя вошли не только вещи первой необходимости, но два автомобиля УАЗ-СГР (заслужившие среди автомобилистов прозвище «Буханка»), прицепы, а также строительные материалы, медикаменты, маскировочные сети и даже более тонны меда.

Собрать столь внушительный груз удалось при помощи всех жителей Омского района: предпринимателей, представителей местной власти — в формировании гуманитарного груза приняли участие администрации поселений и района, а также сотрудников местных социальных учреждений и неравнодушных граждан.

«Мы начинаем очередную отправку гуманитарного груза нашим ребятам-бойцам, при поддержке губернатора Виталия Павловича Хоценко. И хочу отметить, что все жители Омского муниципального района принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи. Сегодня мы отправляем уже 8 гумконвой — я искренне поздравляю всех вас с этим событием. Мы с вами делаем это по зову сердца, совершенно бескорыстно» — отметил в приветственной речи глава Омского района Геннадий Долматов.

Как ранее отмечал Геннадий Долматов, гуманитарный конвой будет сопровождаться им лично — глава районной администрации уже неоднократно предпринимал рабочие поездки в новые регионы. К слову, каждая такая поездка связана и с одной очень важной традицией Геннадия Долматова: в зону СВО он берет с собой гуманитарный флаг, на котором оставляют подписи омские военнослужащие.

«Проводы» гуманитарного конвоя стали отдельным торжественным мероприятием, собравшим множество омичей: к присутствующим также обратились директор Фонда развития Народной инициативы Елена Винокурова и руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами отец Дионисий, подчеркнув значимость гуманитарной помощи.

Глава Омского района посетил с рабочей поездкой Иртышское сельское поселение
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Омская область#Благотворительность#Омский район#Новости#ЛНР#Гуманитарная помощь#Геннадий Долматов#Гуманитарный конвой#Солидарность#Помощь жителям
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