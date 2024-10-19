«По зову сердца». Омский муниципальный район отправил в ЛНР 8-й гуманитарный конвой

Posted 19 октября, 08:39
Published 19 октября, 08:39
Modified 19 октября, 08:41
Updated 19 октября, 08:41
Отправка гуманитарного груза состоялась 15 октября, от здания районной администрации. Как рассказали в пресс-службе администрации Омского муниципального района, в состав 8-го гуманитарного конвоя вошли не только вещи первой необходимости, но два автомобиля УАЗ-СГР (заслужившие среди автомобилистов прозвище «Буханка»), прицепы, а также строительные материалы, медикаменты, маскировочные сети и даже более тонны меда.
Собрать столь внушительный груз удалось при помощи всех жителей Омского района: предпринимателей, представителей местной власти — в формировании гуманитарного груза приняли участие администрации поселений и района, а также сотрудников местных социальных учреждений и неравнодушных граждан.
«Мы начинаем очередную отправку гуманитарного груза нашим ребятам-бойцам, при поддержке губернатора Виталия Павловича Хоценко. И хочу отметить, что все жители Омского муниципального района принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи. Сегодня мы отправляем уже 8 гумконвой — я искренне поздравляю всех вас с этим событием. Мы с вами делаем это по зову сердца, совершенно бескорыстно» — отметил в приветственной речи глава Омского района Геннадий Долматов.
Как ранее отмечал Геннадий Долматов, гуманитарный конвой будет сопровождаться им лично — глава районной администрации уже неоднократно предпринимал рабочие поездки в новые регионы. К слову, каждая такая поездка связана и с одной очень важной традицией Геннадия Долматова: в зону СВО он берет с собой гуманитарный флаг, на котором оставляют подписи омские военнослужащие.
«Проводы» гуманитарного конвоя стали отдельным торжественным мероприятием, собравшим множество омичей: к присутствующим также обратились директор Фонда развития Народной инициативы Елена Винокурова и руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами отец Дионисий, подчеркнув значимость гуманитарной помощи.