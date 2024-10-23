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Лиза Алерт

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2024
Разыскивают спасатели. В Омске пропал 51-летний мужчина с русыми волосами
О возможном местонахождении мужчины омичей просят срочно сообщить спасателям.
23 октября, 03:13
Сделал доброе дело. Омич на вертолете помог найти бабушку в лесу
23 августа, 03:34
В Омске хотят установить стелу «ЖИВИ» в честь пропавших детей
31 июля, 07:25
2023
Почти не спал и замерз. Под Омском нашли пожилого грибника, заблудившегося в лесу
Мужчина провел ночь в глуши северного леса и утром смог выйти на знакомую тропу.
15 августа 2023, 08:57
В Омске мужчина с проблемной памятью вышел из больницы и пропал
Потерявшийся омич нуждается в медицинской помощи.
29 июня 2023, 10:04
Провал в памяти после инсульта. В Омске спасли потерявшегося рыбака
Мужчину разыскивали 3 опытных поисковика.
27 мая 2023, 05:43

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