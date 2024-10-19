Комики из Омска продолжили покорять шоу «Лига городов» на телеканале ТНТ

Posted 19 октября, 12:03
Published 19 октября, 12:03
Modified 19 октября, 12:06
Updated 19 октября, 12:06
Вчера омичи снова приняли участие в шоу телеканала ТНТ «Лига городов», в котором комики со всей страны пытаются рассмешить наставников ради главного приза — 10 миллионов рублей.
В новом выпуске шоу впервые приняла участие омская команда «6:30». Их соперниками стали действующие чемпионы «Лиги городов» команда Error 404 из Нижнего Новгорода, дебютанты сезона «Квадрат Малевича ДГТУ» из Ростова-на-дону, «Хип-хоп трио Чупа-Чупс» из Владивостока и финалисты второго сезона команда «Аж до слез» из Улан-Удэ.
К сожалению, омичам не удалось пройти дальше, члены жюри порекомендовали им поработать над материалом. Но ребята не расстроились и уже задумываются о возвращении.
«Мы влюбились в „Лигу городов“, но кажется, пока не взаимно. Проект реально как первая любовь — точно никогда не забудется! Для нас это был яркий и безумно крутой опыт! Несмотря на результат, мы искренне кайфанули! „Лига городов“ оставила нам только самые теплые воспоминания» — поделились участники команды.
Напомним, что на прошлой неделе в «Лиге городов» блистала команда омичей «ВВ», но тоже не смогла пройти во второй тур.