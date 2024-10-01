Паштет, шарлотка, сметанник. Омские повара накормили Константина Ивлева ужином

На кастинг Николай представил стейк «Шатобриан» с соусом «Беарнез», тогда как Сергей удивил жюри своим «Перлотто» с белыми грибами. Однако, несмотря на старания, Николай не смог завоевать симпатии судей: Константин Ивлев был строг в своей оценке и сказал ему «Нет». В то время как Ренат Агзамов, почувствовав потенциал Сергея, сразу же пригласил его в свою команду.