Паштет, шарлотка, сметанник. Омские повара накормили Константина Ивлева ужином

Posted 1 октября, 04:06
Published 1 октября, 04:06
Modified 1 октября, 04:38
Updated 1 октября, 04:38
Вчера, 30 сентября, на телеканале «Пятница!» показали новый выпуск кулинарного шоу «Битва шефов», где зрителям показали настоящее кулинарное противостояние. В этот раз честь Омска защищали двое талантливых поваров — 35-летний Николай Качков и 29-летний Сергей Дмитриев.
На кастинг Николай представил стейк «Шатобриан» с соусом «Беарнез», тогда как Сергей удивил жюри своим «Перлотто» с белыми грибами. Однако, несмотря на старания, Николай не смог завоевать симпатии судей: Константин Ивлев был строг в своей оценке и сказал ему «Нет». В то время как Ренат Агзамов, почувствовав потенциал Сергея, сразу же пригласил его в свою команду.
Сергей, который начал свой путь в кулинарии в столовой детского дома и сейчас работает бренд-шефом, столкнулся с критикой от Ивлева, который назвал его блюдо кислым и несъедобным. Но Константин решил дать шанс Сергею и взял его к себе в команду.
Первое задание — шарлотка с тропическими фруктами — стало испытанием для Николая, который не справился и покинул проект. А вот Сергей продемонстрировал свои навыки, успешно выполнив оба задания, включая сметанник. В финале он приготовил печеночный паштет и стал одним из двух основных претендентов на победу. Однако он уступил другой участнице команды Рената Агзамова.
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