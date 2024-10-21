Работа на долгие годы. Пути трудовых династий сотрудников «Омскэлектро»

На данный момент Константин Александрович курирует одно из самых сложных направлений работы компании — Центр управления регионами. Во многом, именно от его работы зависит оперативность реакции «Омскэлектро» на обращения горожан: специальная информационная система, используемая в ЦУРе, занимается мониторингом всей информации от горожан, попадающей в открытые источники, такие как соцсети, блоги и комментарии. И если в них фигурирует упоминание «Омскэлектро», то такая заявка попадает на стол к Константину Александровичу — именно ему предстоит решить, кому поручить ликвидацию возникшей проблемы.