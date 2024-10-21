Работа на долгие годы. Пути трудовых династий сотрудников «Омскэлектро»

Posted 21 октября, 12:51
Published 21 октября, 12:51
Modified 21 октября, 12:53
Updated 21 октября, 12:53
Подобного мнения придерживается и руководство «Омскэлектро» — весною этого года, в праздник 1 Мая, на предприятиях компании стартовал кадровый проект «Трудовые династии», чья цель — рассказать подробнее о целых семьях, принявших решение связать свою судьбу с одной из важнейших для Омска компаний.
История одной такой трудовой династии началась больше 20 лет назад — тогда, в 2001 году в «Омскэлектро» на должность диспетчерской службы пришел Константин Александрович Мамонтов. Немногим позже к нему присоединилась и его жена Елена Дмитриевна, выбравшая для себя деятельность инспектора.
Но годы шли, менялись должности и люди — в том числе и появлялись новые сотрудники: в 2016 году кадровый состав пополнился еще одной знакомой фамилией — Силкиной Мариной Константиновной, дочерью четы Мамонтовых.
«Для меня важно, чтобы меня определяли по моей работе и моим заслугам, а не по тому, чья я дочь, — сразу уточняет Марина Константиновна. — Я очень хотела работать здесь и потратила много сил, чтобы получить качественное образование, уже во время учёбы именно здесь проходила практику. Сейчас благодаря тому, что я много участвую в жизни предприятия, меня многие знают именно по моей работе, а не по моей фамилии».
К слову, именно личные достижения, ответственность и трудолюбие являются ключевыми факторами в построении карьеры персонала «Омскэлектро». Однако даже такой строгий подход ничуть не умаляет отношения к трудовым династиям — в компании очень ценят доверие своих сотрудников и рады знакомым фамилиям. Но в большей степени, успех будет зависеть не от известности родителей на предприятии, а от трудолюбия и времени.
На данный момент Константин Александрович курирует одно из самых сложных направлений работы компании — Центр управления регионами. Во многом, именно от его работы зависит оперативность реакции «Омскэлектро» на обращения горожан: специальная информационная система, используемая в ЦУРе, занимается мониторингом всей информации от горожан, попадающей в открытые источники, такие как соцсети, блоги и комментарии. И если в них фигурирует упоминание «Омскэлектро», то такая заявка попадает на стол к Константину Александровичу — именно ему предстоит решить, кому поручить ликвидацию возникшей проблемы.
И в подобной работе никак нельзя обойтись без серьезного опыта: ее эффективность зависит от досконального понимания всех процессов, происходящих в компании, работы отделов и сфер ответственности — даже неудивительно, что такую трудоемкую и важную задачу доверили именно человеку, отдавшему работе более 20 лет жизни.
Не менее ответственный пост сегодня занимает и супруга заслуженного работника — Мамонтова Елена Дмитриевна — инженер первой категории в группе аналитики и баланса. Для обывателя, правда, будет сложно понять, чем именно занимается инженер:
«У меня до сих пор, когда слышат, что я работаю в „Омскэлектро“, с полными ужаса глазами спрашивают: „Ты что, в ‚кошках‘ на столбы залезаешь?!“ — заливисто смеётся Марина Константиновна. — А я первым делом отвечаю, что это не столбы. Это высоковольтные опоры».
Энергетика многогранна, и залогом стабильной работы предприятий и комфорта в домах горожан является ежедневный труд специалистов «Омскэлектро» — зачастую, даже не заметный.
Так произошло и с Еленой Дмитриевной — именно от нее зависит точность расчетов потребленной и отпущенной электроэнергии, отслеживание потерь и подведение общего «итога», который и отправится в квитанции для горожан — все должно быть рассчитано до доли киловатта.
«У меня карьерный рост шёл потихонечку, планомерно. Я свою карьеру начинала с должности инспектора, потом старшим инспектором стала, со временем — инженером первой категории. Мне нравится моя работа — любая в любом отделе: хоть в инспекции я работала, и здесь, в аналитике, с удовольствием на работу иду. Единственное, я считаю, что работа в инспекции более заметная, всё же постоянно с людьми работаешь. В аналитике наш труд меньше замечают те, кто здесь не работает, тем не менее это тоже очень важно. Если я правильно посчитала, то и в сетях потери будут маленькие, баланс соберётся. В энергетике много разных направлений, и каждое значимо по-своему», — объясняет Елена Дмитриевна.
Ее дочь, Марина Константиновна, занимается похожей работой — она специалист расчётной группы по работе с юридическими лицами: работает с сетевыми организациями и определяет месячный расход электроэнергии у других предприятий. И для нее в этой работе принципиально важно ощущение стабильности и надежности собственного дела. К слову, это и стало одной из причин ее выбора пути «по стопам» родителей.
«Я хотела стать спортсменкой, но не могла определиться, как именно смогу зарабатывать этим на жизнь, поэтому в 10–11 классе встал вопрос, куда пойти и чем заниматься. Мы с мамой сели, поговорили, и она предложила мне идти на энергетика, потому что электричество будет всегда, и сейчас оно становится всё более важным ресурсом. Здесь всегда будет работа и всегда будет стабильно хороший доход», — рассказала Марина Мамонтова.
Но спортивные увлечения и навыки организации не только себя, но и окружающих, тоже пригодились: походы, турслеты, спартакиады и другие мероприятия проводятся в «Омскэлектро» регулярно. А с некоторых пор — и при ее активном участии.
«Да, я из детства тоже хорошо турслеты запомнила! Это была незабываемая атмосфера, — отмечает Марина Константиновна. — Поэтому теперь очень рада, что в „Омскэлектро“ мы постоянно организовываем что-то подобное, не только спортивное, но и интеллектуальное: проводим квизы, на семинары выезжаем».
С этого года Марина Константиновна возглавила Молодежный совет «Омскэлектро», став его председателем. И, между прочим, именно от его деятельности зависит не только профессиональный рост сотрудников компании, но активности вне работы. Как отмечают обе представительницы трудовой династии, такой подход в компании очень заметен — серьезно выросли не только их компетенции, но и личные качества, применимые практически повсеместно.
«Ещё научились лампочки вкручивать, — смеётся Елена Дмитриевна. — Безопасно. То есть такая работа каждого учит внимательно относиться к работе, к жизни. Технику безопасности соблюдаю всегда».
Именно взаимное неравнодушие сотрудников и компании друг к другу и порождает уверенность: не только в своем рабочем месте, но и в общем деле, нужном и востребованном среди многих. Подобный баланс, по мнению генерального директора «Омскэлектро», Андрея Жуковского, и создает долгое и плодотворное сотрудничество компании и целых семей:
«Для „Омскэлектро“ большая гордость и честь понимать, что все усилия, вложенные в организацию труда и досуга сотрудников, приносят плоды: помогают людям найти надёжное, стабильное место работы с хорошим доходом и фокусом на баланс между работой и отдыхом. Поэтому „Омскэлектро“ всегда радо приветствовать в своих рядах новых специалистов и с нетерпением ждёт тех, кто готов вместе с ними делать жизнь омичей светлее. Я очень рад возможности рассказать о поколениях в нашем коллективе, которые являются примером настоящих ценностей: любви к своей профессии, семье и людям, для которых они работают», — прокомментировал генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский.