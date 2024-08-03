Руководитель «Омскэлектро» Андрей Жуковский поздравил горожан с 308-летием Омска

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Дорогие Омичи!
От всей души поздравляю вас с Днем города! Омску исполняется уже 308 лет, и с каждым годом наш город становится лучше, ярче, светлее, уютнее. В этом есть заслуга и всего коллектива компании «Омскэлектро».
Нам очень важно, чтобы электроэнергия не просто бесперебойно поступала в дома жителей Омска, но и, чтобы любые внештатные нарушения были исправлены без задержек и с минимальным дискомфортом.
Наши специалисты круглосуточно работают для того, чтобы город Омск развивался и процветал. Мы активно реализуем программу ремонта и модернизации линий наружного освещения Омска, внедряем программы цифровизации управления электросетями.
Также на протяжении долгого времени мы прикладываем все усилия, чтобы помочь жителям города Стаханов восстановить разрушенную инфраструктуру и вернуться к мирной жизни. Работаем над восстановлением наших северных территорий в г. Усть-Ишим.
Мы желаем, чтобы Омск был дорог вашему сердцу, пусть для вас здесь будут открыты все пути, а жизнь в любимом городе будет яркой и полной счастливых событий. Здоровья всем омичам и процветания нашему городу.