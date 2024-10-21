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Кадровый проект

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2024
Работа на долгие годы. Пути трудовых династий сотрудников «Омскэлектро»
21 октября, 12:51
Виталий Хоценко дал старт финалу кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение»
16 февраля, 06:02
Молодая финалистка поделилась впечатлениями от проекта «Омская область: ПРОдвижение»
В 25 лет Екатерина Калашникова является руководителем отдела маркетинга и продаж в музее им. М. А. Врубеля.
2 февраля, 10:52
2023
На проект «Омская область: ПРОдвижение» зарегистрировались более 8000 человек
Виталий Хоценко назвал результаты регистрационного этапа успешными и выразил уверенность в значимости проекта для управленцев региона.
20 октября 2023, 11:08
Претендент на кресло сенатора в Совфеде стал главой омского кадрового проекта
7 сентября 2023, 06:34
Виталий Хоценко запустит первый кадровый конкурс в Омской области
Подробности раскроют в ближайшее время.
7 июня 2023, 04:30

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