Наркотики на миллионы: в Омске трех человек осудили за незаконный сбыт

Во время обысков, которые прошли по адресам задержанных, правоохранительные органы нашли значительные объемы наркотических веществ. В частности, эксперты из правоохранительных органов изъяли синтетический наркотик, стоимость которого оценивается почти в 3 миллиона рублей. Кроме этого, в одном из отдалённых районов Омска были обнаружены пять тайников, откуда был изъято вещество, чья стоимость составляет приблизительно 1 миллион рублей. Следствие предполагает, что все они планировались к дальнейшей продаже.