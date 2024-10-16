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Posted 16 октября, 10:03

Published 16 октября, 10:03

Modified 16 октября, 10:05

Updated 16 октября, 10:05

Омский суд приговорил наркоторговцев к строгому режиму

Наркотики на миллионы: в Омске трех человек осудили за незаконный сбыт

16 октября 2024, 10:03
Фото: 1MI

Омский суд приговорил наркоторговцев к строгому режиму

Суд Омска вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотиков, в котором фигурировали двое граждан Центральной Азии и один россиянин. В результате оперативных действий правоохранителей были изъяты крупные партии, а все трое обвиняемых получили длительные сроки заключения.

Ленинский районный суд Омска огласил приговор в громком деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков, в котором подозреваются трое мужчин: двое граждан одной из стран Центральной Азии и один россиянин. Эти мужчины были арестованы в январе 2024 года в результате оперативных действий, проведённых сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Омской области, при поддержке Росгвардии.

Во время обысков, которые прошли по адресам задержанных, правоохранительные органы нашли значительные объемы наркотических веществ. В частности, эксперты из правоохранительных органов изъяли синтетический наркотик, стоимость которого оценивается почти в 3 миллиона рублей. Кроме этого, в одном из отдалённых районов Омска были обнаружены пять тайников, откуда был изъято вещество, чья стоимость составляет приблизительно 1 миллион рублей. Следствие предполагает, что все они планировались к дальнейшей продаже.

Фото: УФСБ России по Омской области

Дело было заведено и тщательно расследовано следственным отделом УФСБ по Омской области. В ходе разбирательства суд признал всех троих фигурантов виновными в незаконной продаже наркотиков, совершённой организованной группой по предварительному сговору и с использованием сети Интернет.

В результате судебного разбирательства иностранцы получили по 12 лет лишения свободы, в то время как россиянин был приговорён к 13 годам заключения. Все трое будут отбывать свои наказания в колониях строгого режима.

Напомним, что в Омском областном суде начался процесс по уголовному делу против 31-летнего жителя региона, которого обвиняют в незаконном производстве и продаже наркотиков. Ожидалось, что в марте 2022 года будет вынесен приговор, однако подсудимый исчез.

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#Екатерина Тараленко#Интернет#Омск#Омская область#Наркотики#Суд#Преступность#ФСБ#Приговор#Новости
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