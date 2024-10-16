Наркотики на миллионы: в Омске трех человек осудили за незаконный сбыт

Posted 16 октября, 10:03
Published 16 октября, 10:03
Modified 16 октября, 10:05
Updated 16 октября, 10:05
Ленинский районный суд Омска огласил приговор в громком деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков, в котором подозреваются трое мужчин: двое граждан одной из стран Центральной Азии и один россиянин. Эти мужчины были арестованы в январе 2024 года в результате оперативных действий, проведённых сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Омской области, при поддержке Росгвардии.
Во время обысков, которые прошли по адресам задержанных, правоохранительные органы нашли значительные объемы наркотических веществ. В частности, эксперты из правоохранительных органов изъяли синтетический наркотик, стоимость которого оценивается почти в 3 миллиона рублей. Кроме этого, в одном из отдалённых районов Омска были обнаружены пять тайников, откуда был изъято вещество, чья стоимость составляет приблизительно 1 миллион рублей. Следствие предполагает, что все они планировались к дальнейшей продаже.
Дело было заведено и тщательно расследовано следственным отделом УФСБ по Омской области. В ходе разбирательства суд признал всех троих фигурантов виновными в незаконной продаже наркотиков, совершённой организованной группой по предварительному сговору и с использованием сети Интернет.
В результате судебного разбирательства иностранцы получили по 12 лет лишения свободы, в то время как россиянин был приговорён к 13 годам заключения. Все трое будут отбывать свои наказания в колониях строгого режима.
Напомним, что в Омском областном суде начался процесс по уголовному делу против 31-летнего жителя региона, которого обвиняют в незаконном производстве и продаже наркотиков. Ожидалось, что в марте 2022 года будет вынесен приговор, однако подсудимый исчез.