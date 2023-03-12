Настоятеля омского храма обвинили в развращении детей

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В развратных действиях сексуального характера в отношении детей обвиняют настоятеля омского храма. Об этом источники в силовых структурах рассказали РИА Новости.
Обвиняемым называют 35-летнего местного священника. Он служит иереем храма Нерукотворного Образа Спасителя. Следователи полагают, что мужчина приглашал к себе в гости 12-ленего мальчика. С разрешения родителей ребенок оставался на ночь, чтобы утром вместе пойти в церковь.
«По версии следствия, иерей осуществлял в отношении мальчика развратные действия. Возбуждено уголовное дело», — цитирует издание своего источника. Последний эпизод, полагается, был в феврале этого года. А в конце января священник несколько раз встречался с детьми в одной из омских школ, рассказывал о христианских праздниках.
Сообщается, что иерей арестован. Расследование продолжается. Город55 обратился за комментарием в региональный СК, оперативно прокомментировать ситуацию там не смогли.