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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Настоятеля омского храма обвинили в развращении детей

12 марта 2023, 10:50
Фото: 1MI
иллюстрация
Сообщается о возбуждении уголовного дела.

В развратных действиях сексуального характера в отношении детей обвиняют настоятеля омского храма. Об этом источники в силовых структурах рассказали РИА Новости.

Обвиняемым называют 35-летнего местного священника. Он служит иереем храма Нерукотворного Образа Спасителя. Следователи полагают, что мужчина приглашал к себе в гости 12-ленего мальчика. С разрешения родителей ребенок оставался на ночь, чтобы утром вместе пойти в церковь.

«По версии следствия, иерей осуществлял в отношении мальчика развратные действия. Возбуждено уголовное дело», — цитирует издание своего источника. Последний эпизод, полагается, был в феврале этого года. А в конце января священник несколько раз встречался с детьми в одной из омских школ, рассказывал о христианских праздниках.

Сообщается, что иерей арестован. Расследование продолжается. Город55 обратился за комментарием в региональный СК, оперативно прокомментировать ситуацию там не смогли.

#Следственный комитет#Уголовное дело#Общество#Происшествия#Новости#Омск
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