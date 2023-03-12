Настоятеля омского храма обвинили в развращении детей

«По версии следствия, иерей осуществлял в отношении мальчика развратные действия. Возбуждено уголовное дело», — цитирует издание своего источника. Последний эпизод, полагается, был в феврале этого года. А в конце января священник несколько раз встречался с детьми в одной из омских школ, рассказывал о христианских праздниках.