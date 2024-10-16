Из замов на повышение. Омское министерство науки и высшей школы возглавит Бари Хаиров

В августе Бари Хаирова переназначили на его же пост по причине истечения срока заключенного с ним ранее контракта. В правительстве его ценят за участие в вопросах научно-технического развития Омской области. В его компетенции входит налаживание связей с научными сообществами и взаимодействие с университетами и другими вузами.