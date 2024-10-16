Из замов на повышение. Омское министерство науки и высшей школы возглавит Бари Хаиров

Posted 16 октября, 04:39
Published 16 октября, 04:39
Modified 16 октября, 04:50
Updated 16 октября, 04:50
Новое министерство науки и высшей школы Омской области возглавит известный многим омичам доктор экономических наук Бари Хаиров. С 17 августа 2023 года он занимает важный пост заместителя министра промышленности и научно-технического развития Омской области. Ранее он исполнял обязанности ректора Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики в Новосибирске. О назначении сообщили «Коммерческие вести».
В августе Бари Хаирова переназначили на его же пост по причине истечения срока заключенного с ним ранее контракта. В правительстве его ценят за участие в вопросах научно-технического развития Омской области. В его компетенции входит налаживание связей с научными сообществами и взаимодействие с университетами и другими вузами.
Напомним, что в начале следующего года планируется запуск нового министерства науки и высшей школы, о котором рассказывал министр цифрового развития и связи региона Денис Цуканов. Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин подтвердил, что работа нового министерства начнется в начале 2025 года. До объявления нового руководителя предполагалось, что координация научной деятельности будет временно возложена на Цуканова.