Депутат Смолин рассказал, когда в Омской области заработает новое министерство

Posted 28 сентября, 05:22
Published 28 сентября, 05:22
Modified 28 сентября, 05:25
Updated 28 сентября, 05:25
Стало известно, когда в Омской области заработает министерство науки и высшей школы, создание которого недавно анонсировал министр цифрового развития и связи региона Денис Цуканов. Напомним, что новая структура будет заниматься сопровождением национальных проектов и взаимодействием с высшей школой.
«Знаю, кто возглавит новое министерство. Но не думаю, что могу выдавать секреты. Чуть позже в правительстве Омской области назовут конкретную фамилию. Могу сказать, что сейчас координация деятельности в сфере науки поручена Денису Цуканову», — передает слова депутата Госдумы от Омской области Олега Смолина «Омск-информ».
Смолин также сообщил, когда министерство начнет работу. По его информации, это произойдет в начале следующего календарного года.
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