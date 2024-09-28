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Posted 28 сентября, 05:22

Published 28 сентября, 05:22

Modified 28 сентября, 05:25

Updated 28 сентября, 05:25

Депутат Смолин рассказал, когда в Омской области заработает новое министерство

Депутат Смолин рассказал, когда в Омской области заработает новое министерство

28 сентября 2024, 05:22
Фото: 1MI
По сообщению депутата Госдумы от Омской области Олега Смолина, новое министерство начнет работать со следующего года.

Стало известно, когда в Омской области заработает министерство науки и высшей школы, создание которого недавно анонсировал министр цифрового развития и связи региона Денис Цуканов. Напомним, что новая структура будет заниматься сопровождением национальных проектов и взаимодействием с высшей школой.

«Знаю, кто возглавит новое министерство. Но не думаю, что могу выдавать секреты. Чуть позже в правительстве Омской области назовут конкретную фамилию. Могу сказать, что сейчас координация деятельности в сфере науки поручена Денису Цуканову», — передает слова депутата Госдумы от Омской области Олега Смолина «Омск-информ».

Смолин также сообщил, когда министерство начнет работу. По его информации, это произойдет в начале следующего календарного года.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Министры#Новости#Министр#Министерство#Новое министество
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