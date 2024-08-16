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Posted Сегодня, 03:41

Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Иллюстрация

В Омской области переназначили замминистра Хаирова на его же пост

16 августа 2024, 03:41
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

Бари Хаирова переназначили на пост замминистра промышленности

Чиновник уже год трудится в заместителях у министра промышленности. Свои обязанности он выполнял исправно, поэтому спустя год его переназначили. Теперь он может и дальше трудиться на своем месте.

Опубликовано распоряжение губернатора Омской области о назначении заместителя министра промышленности региона. Им стал тот же Бари Хаиров, который трудится на своем посту уже год.

Фото: Правительство Омской области

Как писал Город55 ранее, в правительстве он отвечает за вопросы научно-технического развития региона, работает с вузами и налаживает связь с научными организациями. Его основная специальность — это наука, чиновник даже работал и. о. ректора в телекоммуникационном вузе, но оставил эту работу ради карьеры в правительстве.

Ранее Город55 писал о переназначении другого заместителя министра, это первый заместитель министра внутренней политики Антон Киселев.

Слухи подтвердились. Новым куратором внутренней политики региона стал Егор Горбатенко
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Губернатор#Министерство промышленности#Правительство#Новости#Минпром#Бари Хаиров
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