В Омской области переназначили замминистра Хаирова на его же пост

Как писал Город55 ранее, в правительстве он отвечает за вопросы научно-технического развития региона, работает с вузами и налаживает связь с научными организациями. Его основная специальность — это наука, чиновник даже работал и. о. ректора в телекоммуникационном вузе, но оставил эту работу ради карьеры в правительстве.