В Омской области переназначили замминистра Хаирова на его же пост

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Опубликовано распоряжение губернатора Омской области о назначении заместителя министра промышленности региона. Им стал тот же Бари Хаиров, который трудится на своем посту уже год.
Как писал Город55 ранее, в правительстве он отвечает за вопросы научно-технического развития региона, работает с вузами и налаживает связь с научными организациями. Его основная специальность — это наука, чиновник даже работал и. о. ректора в телекоммуникационном вузе, но оставил эту работу ради карьеры в правительстве.
Ранее Город55 писал о переназначении другого заместителя министра, это первый заместитель министра внутренней политики Антон Киселев.