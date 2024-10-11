Строят «будущее». В Омске на Конева стартовало бетонирование фиджитал-центра

По словам первого заместителя министра спорта Омской области Ольги Степановой, данный фиджитал-центр будет уникальным объектом, объединяющим в себе элементы киберспортивного клуба и открытые площадки для популярных у молодежи видов спорта, таких как мини-футбол, стритбол и воркаут. Она подчеркнула, что этот центр призван расширить доступ к занятиям спортом для молодежи и станет настоящей точкой притяжения. Интересно, что при строительстве нового объекта в регионе удалось обойтись без ущерба для природы — ни одно дерево не было срублено.