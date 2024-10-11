Строят «будущее». В Омске на Конева стартовало бетонирование фиджитал-центра

Posted 11 октября, 12:45
Published 11 октября, 12:45
Modified 11 октября, 12:47
Updated 11 октября, 12:47
В Омске стартовали работы по бетонированию основания нового фиджитал-центра. Это современное сооружение будет расположено по адресу: улица Конева, 85. Строительство центра осуществляется в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Общая площадь объекта составит около 5 323 квадратных метров.
По словам первого заместителя министра спорта Омской области Ольги Степановой, данный фиджитал-центр будет уникальным объектом, объединяющим в себе элементы киберспортивного клуба и открытые площадки для популярных у молодежи видов спорта, таких как мини-футбол, стритбол и воркаут. Она подчеркнула, что этот центр призван расширить доступ к занятиям спортом для молодежи и станет настоящей точкой притяжения. Интересно, что при строительстве нового объекта в регионе удалось обойтись без ущерба для природы — ни одно дерево не было срублено.
В рамках проекта предусмотрено создание современного «умного» спортивного пространства, где будут разные зоны: для уличного баскетбола и мини-футбола. На площадках установят разнообразные тренажеры, включая турники, лавки и брусья, что обеспечит доступ к занятиям даже для маломобильных граждан.
На текущий момент уже завершены работы по разбивке земельного участка, прокладке наружных инженерных сетей, установке фундаментной плиты для зон воркаута и стритбола, а также укреплению основания для футбольного поля. В эти дни активно продолжаются работы по заливке бетона, что является важным этапом проекта. Подготовка к монтажу тренажеров также продвигается — они уже собраны наполовину, и параллельно идет благоустройство территории. Готов фиджитал-центр будет к концу года.
Главный инженер Дирекции по управлению спортивными сооружениями Сергей Руменко отметил, что для обеспечения высокой прочности бетона даже при холодной погоде в смесь добавлен специальный реагент, предотвращающий замерзание при температурах до -10 градусов. Кроме того, он добавил, что сам строительный процесс не требует «мокрых» работ, что позволяет вести его в любых погодных условиях.
Ранее Город55 сообщал, что государственная экспертиза одобрила проект строительства детского сада на 310 мест. Положительное заключение было получено 9 октября, что открывает путь к реализации этого проекта.