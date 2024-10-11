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Posted 11 октября, 12:45

Published 11 октября, 12:45

Modified 11 октября, 12:47

Updated 11 октября, 12:47

В Омске на Конева стартовало строительство суперсовременного фиджитал-центра

Строят «будущее». В Омске на Конева стартовало бетонирование фиджитал-центра

11 октября 2024, 12:45
Фото: Изображение Midjourney

В Омске на Конева стартовало строительство суперсовременного фиджитал-центра

В Омске началось строительство уникального фиджитал-центра, который будет сочетать в себе киберспортивный клуб и открытые площадки для активных видов спорта, таких как мини-футбол, стритбол и воркаут. Новый объект общей площадью 5 323 квадратных метра расположится на улице Конева.

В Омске стартовали работы по бетонированию основания нового фиджитал-центра. Это современное сооружение будет расположено по адресу: улица Конева, 85. Строительство центра осуществляется в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Общая площадь объекта составит около 5 323 квадратных метров.

По словам первого заместителя министра спорта Омской области Ольги Степановой, данный фиджитал-центр будет уникальным объектом, объединяющим в себе элементы киберспортивного клуба и открытые площадки для популярных у молодежи видов спорта, таких как мини-футбол, стритбол и воркаут. Она подчеркнула, что этот центр призван расширить доступ к занятиям спортом для молодежи и станет настоящей точкой притяжения. Интересно, что при строительстве нового объекта в регионе удалось обойтись без ущерба для природы — ни одно дерево не было срублено.

Фото: Пресс-служба Минспорта Омской области

В рамках проекта предусмотрено создание современного «умного» спортивного пространства, где будут разные зоны: для уличного баскетбола и мини-футбола. На площадках установят разнообразные тренажеры, включая турники, лавки и брусья, что обеспечит доступ к занятиям даже для маломобильных граждан.

На текущий момент уже завершены работы по разбивке земельного участка, прокладке наружных инженерных сетей, установке фундаментной плиты для зон воркаута и стритбола, а также укреплению основания для футбольного поля. В эти дни активно продолжаются работы по заливке бетона, что является важным этапом проекта. Подготовка к монтажу тренажеров также продвигается — они уже собраны наполовину, и параллельно идет благоустройство территории. Готов фиджитал-центр будет к концу года.

Главный инженер Дирекции по управлению спортивными сооружениями Сергей Руменко отметил, что для обеспечения высокой прочности бетона даже при холодной погоде в смесь добавлен специальный реагент, предотвращающий замерзание при температурах до -10 градусов. Кроме того, он добавил, что сам строительный процесс не требует «мокрых» работ, что позволяет вести его в любых погодных условиях.

Ранее Город55 сообщал, что государственная экспертиза одобрила проект строительства детского сада на 310 мест. Положительное заключение было получено 9 октября, что открывает путь к реализации этого проекта.

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#Екатерина Тараленко#Спорт#Омск#Омская область#Строительство#Молодежь#Инфраструктура#Новости#Стадион#Фиджитал-центр#Киберспорт#Воркаут#Стритбол
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