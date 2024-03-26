Виртуальное с реальным. В Омске рядом с ФОКом на Конева оборудуют фиджитал-центр

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
«Дирекция по управлению спортивными сооружениями» закупает комплект оборудования для создания в Омске фиджитал-центра — пространства, где объединяются спорт, киберспорт и виртуальная реальность. За поставку и монтаж сооружения, которое будет включать киберспортивную зону и открытые спортивные площадки, готовы заплатить 109,6 млн рублей.
В Омске для фиджитал-центра уже нашли место, разместится он на Левобережье.
«Место расположения объекта уже определено — он будет оборудован рядом с ФОКом имени В. К. Ларионова по улице Конева, 85», — сообщили Городу55 в омском минспорта.
Согласно условиям контракта, на поставку оборудования к ФОКу на Конева будет 120 дней с момента подписания договора, а на монтаж — 60 дней с даты приемки полного комплекта оборудования.
«Поставка осуществляется на площадку заказчика в виде составных частей комплекта, партиями с промежуточной приемкой каждой партии по количеству, согласно товаросопроводительным документам», — утверждается в аукционной документации.
Для оборудования первого в Омске фиджитал-центра потребуется комплект искусственного покрытия, ворота мини-футбольные, баскетбольная стойка, универсальное покрытие для площадки стритбола, резиновое покрытие для воркаута, комплект оборудования для воркаута, скамейки, ограждения, модульные опоры освещения, административно-бытовое сооружение с киберзоной и модуль крыльца.
Предполагается, что заработает фиджитал-центр к концу 2024 года.