Виртуальное с реальным. В Омске рядом с ФОКом на Конева оборудуют фиджитал-центр

«Дирекция по управлению спортивными сооружениями» закупает комплект оборудования для создания в Омске фиджитал-центра — пространства, где объединяются спорт, киберспорт и виртуальная реальность. За поставку и монтаж сооружения, которое будет включать киберспортивную зону и открытые спортивные площадки, готовы заплатить 109,6 млн рублей.