После долгих споров. В Омске одобрили пересадку двух сотен деревьев на Конева

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В четверг, 15 августа, на очередном заседании «зеленой комиссии», на котором присутствовал корреспондент Города55, решалась судьба деревьев, растущих на Конева и мешающих началу строительства фиджитал-центра.
«Дирекция по управлению спортивными сооружениями» уже дважды в июле заходила на «зеленую комиссию», каждый раз меняя требования. В последний раз организация добивалась согласования вырубки 199 деревьев и пересадки 23 ив в границах участка на Конева. Но получила резкий отказ от агрономов, депутатов и сотрудников омской мэрии.
До нового заседания представители «Дирекции» успели найти новое решение и заявили, что будут не вырубать деревья, а пересаживать. Организация даже объявила соответствующий аукцион на пересадку, еще не получив «добро» на проведение работ. Подрядчику хотят заплатить 3,146 млн рублей за пересаженные деревья. Теперь руководитель «Дирекции» Игорь Слабунов попросил одобрить пересадку 222 деревьев (153 березы, 46 тополей и 23 ивы). В качестве места пересадки выбрали три земельных участка вблизи ФОКа на Конева, 85.
«Мы консультировались со многими специалистами, агрономами, потенциальными подрядчиками. На самом деле подрядчик, который готов взяться за эту работу обладает техникой, когда без порчи корневой системы ком земли квадратом 1,5 на 1,5 метра и глубиной до 1,5 метров изымает и тут же пересаживает деревья. Для этого не будет использован ни один бюджетный рубль. Пересадка будет осуществлена только за счет коммерческой деятельности, осуществляемой предприятием», — заверил Слабунов.
Помимо этого он напомнил, что подрядчик обещает обеспечить 100% приживаемость. Но на всякий случай в договоре пропишут гарантийные обязательства. Дополнительно подкорректированным проектом предусмотрена высадка кустарников и сохранение 78 деревьев, существующих сейчас на участке. Новые доводы «зеленую комиссию» удовлетворили. Поэтому в скором времени на Конева начнется пересадка деревьев. Город55 продолжит следить за этой ситуацией.