После долгих споров. В Омске одобрили пересадку двух сотен деревьев на Конева

До нового заседания представители «Дирекции» успели найти новое решение и заявили, что будут не вырубать деревья, а пересаживать. Организация даже объявила соответствующий аукцион на пересадку, еще не получив «добро» на проведение работ. Подрядчику хотят заплатить 3,146 млн рублей за пересаженные деревья. Теперь руководитель «Дирекции» Игорь Слабунов попросил одобрить пересадку 222 деревьев (153 березы, 46 тополей и 23 ивы). В качестве места пересадки выбрали три земельных участка вблизи ФОКа на Конева, 85.