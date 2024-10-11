gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 07:41

Published 11 октября, 07:41

Modified 11 октября, 07:43

Updated 11 октября, 07:43

Иллюстрация

Подорожал за время простоя. В Омске одобрили проект 2-этажного детсада на Завертяева

11 октября 2024, 07:41
Фото: 1MI
Иллюстрация

Стала известна новая стоимость строительства детсада на Завертяева в Омске

Стройка заморожена уже 1,5 года. Произошло это из-за уменьшения суммы субсидии городскому бюджету из областного бюджета в 2023 году.

Городу55 стало известно, что пару дней назад проект строительства детсада на 310 мест прошел госэкспертизу. Положительное заключение выдали 9 октября.

Речь идет о дошкольном учреждении, которое изначально, по условиям заключенного контракта, «Сибцентрострой» должен был построить и сдать в мае 2024 года. Однако весной прошлого года стройка встала на паузу. Работы на объекте приостановили из-за уменьшения субсидии городскому бюджету из облбюджета. С весны 2023-го строительство, как уточнили Городу55 в пресс-службе мэрии, не ведется.

Сейчас, как выяснилось, в депстрое актуализировали стоимость объекта в текущий уровень цен. Если в 2022 году строительство детсада оценивалось в 474 млн рублей, то теперь в ценах 3 квартала 2024 года дошкольный объект обойдется уже в 612,5 млн рублей. При этом сроки возобновления строительства неизвестны.

Участок, где появится детсадУчасток, где появится детсад
Участок, где появится детсад. Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Напомним, что двухэтажный детсад на Завертяева рассчитан на 310 мест. Под стройку отвели участок площадью 11 706 «квадратов». У компании «Сибцентрострой» дела идут не слишком гладко. Гендиректора Рафика Сафаряна дисквалифицировали на полгода — с 31 августа 2024-го по 27 февраля 2025-го — за срыв строительства школы в Горьковском.

На Левобережье Омска появится новый жилой квартал «Заречье» с школой и детсадом
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Строительство#Подрядчик#Департамент строительства#Детский сад#Проект#Новости#Экспертиза#Подорожание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика