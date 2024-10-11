Подорожал за время простоя. В Омске одобрили проект 2-этажного детсада на Завертяева

Сейчас, как выяснилось, в депстрое актуализировали стоимость объекта в текущий уровень цен. Если в 2022 году строительство детсада оценивалось в 474 млн рублей, то теперь в ценах 3 квартала 2024 года дошкольный объект обойдется уже в 612,5 млн рублей. При этом сроки возобновления строительства неизвестны.