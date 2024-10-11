Подорожал за время простоя. В Омске одобрили проект 2-этажного детсада на Завертяева

Posted 11 октября, 07:41
Published 11 октября, 07:41
Modified 11 октября, 07:43
Updated 11 октября, 07:43
Городу55 стало известно, что пару дней назад проект строительства детсада на 310 мест прошел госэкспертизу. Положительное заключение выдали 9 октября.
Речь идет о дошкольном учреждении, которое изначально, по условиям заключенного контракта, «Сибцентрострой» должен был построить и сдать в мае 2024 года. Однако весной прошлого года стройка встала на паузу. Работы на объекте приостановили из-за уменьшения субсидии городскому бюджету из облбюджета. С весны 2023-го строительство, как уточнили Городу55 в пресс-службе мэрии, не ведется.
Сейчас, как выяснилось, в депстрое актуализировали стоимость объекта в текущий уровень цен. Если в 2022 году строительство детсада оценивалось в 474 млн рублей, то теперь в ценах 3 квартала 2024 года дошкольный объект обойдется уже в 612,5 млн рублей. При этом сроки возобновления строительства неизвестны.
Напомним, что двухэтажный детсад на Завертяева рассчитан на 310 мест. Под стройку отвели участок площадью 11 706 «квадратов». У компании «Сибцентрострой» дела идут не слишком гладко. Гендиректора Рафика Сафаряна дисквалифицировали на полгода — с 31 августа 2024-го по 27 февраля 2025-го — за срыв строительства школы в Горьковском.