Глава Омского района провел торжественный прием ко Дню пожилых людей

Кроме того, празднование Международного дня пожилых людей организаторы мероприятия постарались сделать не только запоминающимся, но и полезным: актив ветеранской организации был приглашен на суточное пребывание в санатории «Колос», где для них была организована спортивно-оздоровительная программа с утренней зарядкой, прогулками по лесу вместе с тренером по скандинавской ходьбе, а также купание в бассейне с минеральной водой и полезные фиточаи с кислородными коктейлями.