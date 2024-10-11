Глава Омского района провел торжественный прием ко Дню пожилых людей

Posted 11 октября, 11:45
Published 11 октября, 11:45
Modified 11 октября, 11:45
Updated 11 октября, 11:45
На торжественном приеме гости мероприятия получили памятные адреса и подарки из рук главы администрации Омского муниципального района, Геннадия Долматова. К юбилярам, «Совету мудрецов» и гостям мероприятия глава района обратился с самыми теплыми словами:
«Вы честно трудились, отдавали себя на благо своей Родины. Именно благодаря вам наш район остается одним из самых прекрасных уголков региона и без вас невозможно представить его достойную историю. И, конечно, именно вы заложили те многочисленные добрые традиции Омского пригорода, которые мы соблюдаем и будем соблюдать еще долгие годы. В этот день я искренне желаю вам как никогда быть окруженными заботой ваших близких. Радости и согласия вашим семьям, крепкого вам здоровья, отличного настроения, долгих лет жизни и светлых дней» — поздравил гостей торжественной встречи Геннадий Долматов.
К поздравлениям первого лица района присоединились председатель районного совета депутатов Юрий Тетянников и председатель Омского районного отделения ветеранов Татьяна Бастрон, а также начальник управления социальной политики Любовь Владимировна Бархатова.
Кроме того, празднование Международного дня пожилых людей организаторы мероприятия постарались сделать не только запоминающимся, но и полезным: актив ветеранской организации был приглашен на суточное пребывание в санатории «Колос», где для них была организована спортивно-оздоровительная программа с утренней зарядкой, прогулками по лесу вместе с тренером по скандинавской ходьбе, а также купание в бассейне с минеральной водой и полезные фиточаи с кислородными коктейлями.
Про досуг тоже не забыли: вечер «оздоровительного» дня закрыл музыкальный вечер, дискотека 70-х и праздничный ужин в честь юбиляров.
Как отметили в пресс-службе администрации Омского муниципального района, на сегодняшний день в Омском районе проживает 28907 пожилых людей. Из них более 10 тысяч человек — ветераны труда, и кроме того, на территории муниципалитета проживает почти 300 долгожителей. К слову, их интересы представляют 29 первичных ветеранских организаций — именно они помогают организовать участие своих подопечных в общественной, культурной и спортивной жизни района.