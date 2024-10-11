Социальная политика

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Глава Омского района провел торжественный прием ко Дню пожилых людей
11 октября, 11:45
2023
В Омскую область за 5 лет планируют привлечь больше 1 трлн инвестиций
30 ноября 2023, 04:25
Для семей участников СВО из Омской области планируют отменить плату за детский сад
Также в региональном правительстве рассмотрят вопрос с оплатой горячего питания в дошкольных учреждениях для детей военнослужащих.
17 апреля 2023, 13:09
Александр Бурков встретился с коллегией прокуратуры для обсуждения совместных задач
На расширенном заседании коллегии подвели итоги работы ведомства за 2022 год, обсудили первостепенные задачи и важные тенденции.
8 февраля 2023, 09:49

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