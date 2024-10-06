Омские врачи помогли пенсионеру с 95% поражением сонных артерий

К слову, к ним 63-летний омич обратился за совершенно другим исследованием, но в ходе диагностики врачи выявили критически значимый стеноз (сужение) сонных артерий, поразивший 95% процентов одной из самых значимых «магистралей» кровеносной системы. Малый просвет артерии, питающей мозг человека, приводит к тому, что орган начинает испытывать хроническую ишемию и она в любой момент может перерасти в обширный инсульт. Кроме того, в большинстве случаев стеноз и заявляет о себе только в момент ишемического инсульта.