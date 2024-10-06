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Posted 6 октября, 08:21

Published 6 октября, 08:21

Modified 6 октября, 08:24

Updated 6 октября, 08:24

иллюстрация

Омские врачи помогли пенсионеру с 95% поражением сонных артерий

6 октября 2024, 08:21
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Медики из омской КМСЧ№9 предотвратили вероятный инсульт у одного из пациентов

Официальный диагноз мужчины — критически значимый стеноз, как правило, протекает без каких-либо признаков, но способен привести к внезапному обширному инсульту. И, несмотря на обращение совсем по другому поводу, медики обнаружили и устранили опасную патологию.

Как рассказали в пресс-службе минздрава Омской области, накануне специалисты Клинической медико-санитарной части №9 смогли предотвратить очень серьезные проблемы со здоровьем одного из своих пациентов.

К слову, к ним 63-летний омич обратился за совершенно другим исследованием, но в ходе диагностики врачи выявили критически значимый стеноз (сужение) сонных артерий, поразивший 95% процентов одной из самых значимых «магистралей» кровеносной системы. Малый просвет артерии, питающей мозг человека, приводит к тому, что орган начинает испытывать хроническую ишемию и она в любой момент может перерасти в обширный инсульт. Кроме того, в большинстве случаев стеноз и заявляет о себе только в момент ишемического инсульта.

Однако внимательные врачи заподозрили наличие такого диагноза и направили мужчину на дообследование, которое подтвердило диагноз: болезнь не только выявили, но и сделали все возможное для излечения.

В частности, хирурги прибегли к малоинвазивным методам эндоваскулярной защиты мозга и расширили поврежденные стенозом артерии — операция завершилась успешно и пациент уже выписан на амбулаторное лечение.

Напомним, ранее корреспондент Города55 смог пообщаться с Юрием Лаловым — доцентом кафедры неврологии и нейрохирургии ОмГМУ и выяснить, на какие «сигналы» собственной головы точно стоит обратить внимание и почему опасно терпеть головную боль.

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#Илья Скобин#Здоровье#Омск#Здравоохранение#Лечение#Пенсионер#Врачи#Новости#Медики#Инсульт#Хирургия
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