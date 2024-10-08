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Posted 8 октября, 08:47

Published 8 октября, 08:47

Modified 8 октября, 09:05

Updated 8 октября, 09:05

Омский диагностический центр возглавил Евгений Кармацких

В Омске выбрали нового главу клинического диагностического центра

8 октября 2024, 08:47
Фото: 1MI

Омский диагностический центр возглавил Евгений Кармацких

В планах нового начальника повышение доступности медицинской помощи для населения, особенно для жителей районов Омской области.

В омском минздраве рассказали о новых назначениях в медицинских учреждениях города. Так, главным врачом клинического диагностического центра Омска назначен Евгений Кармацких. Сегодня его коллективу представил министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.

Евгений Александрович окончил Тюменскую медакадемию в 1996 году и начал свою карьеру в Аромашевской ЦРБ, где работал акушером-гинекологом и заведующим акушерско-гинекологической службой района. В 2002 году он переехал на север, став врачом-гинекологом в «Центре здоровья», а затем в 2008 году занял должность врача-акушера-гинеколога в Салехардской больнице Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России. С 2012 года до 2024 года он был главным врачом этого медучреждения.

За свою работу Кармацких был награжден бронзовым крестом ФМБА России и удостоен почетного звания «Заслуженный медицинский работник Ямало-Ненецкого автономного округа». Он женат и имеет две взрослые дочери.

Фото: Минздрав Омской области

На первой встрече с коллективом новый главврач поблагодарил коллег за поддержку и отметил важность совместной работы над реализацией задач, стоящих перед отраслью. Он сообщил, что собирается сделать медицинскую помощь доступнее для населения.

Ранее Город55 писал о том, что в Омске появятся два новых медицинских центра, а также о массовом подорожании лекарств в аптеках. Специалисты связывают это с растущим спросом населения и новой привычкой покупать препараты «про запас».

Еще одна громкая история была связана с закрытием отделений переливания крови в межрайонной Тарской ЦРБ, что может сильно усложнить работу медикам.

В районах массово закрывают центры переливания крови: что говорят в омском минздраве
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#Кристина Антоносян#Омск#Минздрав#Здравоохранение#Назначение#Медицина#Новости#Лекарства#Аптеки#Медицинские центры
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