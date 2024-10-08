В Омске выбрали нового главу клинического диагностического центра

Евгений Александрович окончил Тюменскую медакадемию в 1996 году и начал свою карьеру в Аромашевской ЦРБ, где работал акушером-гинекологом и заведующим акушерско-гинекологической службой района. В 2002 году он переехал на север, став врачом-гинекологом в «Центре здоровья», а затем в 2008 году занял должность врача-акушера-гинеколога в Салехардской больнице Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России. С 2012 года до 2024 года он был главным врачом этого медучреждения.