Омич, попытавшийся закурить в автобусе, привлек внимание главы СКР Бастрыкина

Posted 6 октября, 13:00
Published 6 октября, 13:00
Modified 6 октября, 13:02
Updated 6 октября, 13:02
По данным информационного центра Следственного комитета, Александр Бастрыкин поручил Евгению Осадчуку, главе областного следственного управления СК проконтролировать процессуальную проверку в отношении молодого человека неславянской внешности, спровоцировавшего конфликт в общественного транспорте, и доложить о ее результатах.
По информации ведомства, инцидент произошел в городском общественном транспорте: мужчина, невзирая на все запреты, решил воспользоваться в салоне электронной сигаретой, что вызвало недовольство со стороны остальных пассажиров. К сожалению, на конструктивную критику и замечания молодой человек ответил попыткой устроить драку и оскорблениями.
Напомним, ранее Город55 сообщал об интересе председателя Следственного Комитета к множественным нарушениям, выявленным в одном из частных пансионатов для пенсионеров.
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