Омич, попытавшийся закурить в автобусе, привлек внимание главы СКР Бастрыкина

По информации ведомства, инцидент произошел в городском общественном транспорте: мужчина, невзирая на все запреты, решил воспользоваться в салоне электронной сигаретой, что вызвало недовольство со стороны остальных пассажиров. К сожалению, на конструктивную критику и замечания молодой человек ответил попыткой устроить драку и оскорблениями.