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Posted 6 октября, 13:00

Published 6 октября, 13:00

Modified 6 октября, 13:02

Updated 6 октября, 13:02

иллюстрация

Омич, попытавшийся закурить в автобусе, привлек внимание главы СКР Бастрыкина

6 октября 2024, 13:00
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омич попал под контроль главы Следкома из-за попытки закурить в автобусе

Молодой человек попытался воспользоваться в салоне автобуса электронной сигаретой, однако удовлетворению вредной привычки помешали другие пассажиры, что и привело к конфликту.

По данным информационного центра Следственного комитета, Александр Бастрыкин поручил Евгению Осадчуку, главе областного следственного управления СК проконтролировать процессуальную проверку в отношении молодого человека неславянской внешности, спровоцировавшего конфликт в общественного транспорте, и доложить о ее результатах.

По информации ведомства, инцидент произошел в городском общественном транспорте: мужчина, невзирая на все запреты, решил воспользоваться в салоне электронной сигаретой, что вызвало недовольство со стороны остальных пассажиров. К сожалению, на конструктивную критику и замечания молодой человек ответил попыткой устроить драку и оскорблениями.

Напомним, ранее Город55 сообщал об интересе председателя Следственного Комитета к множественным нарушениям, выявленным в одном из частных пансионатов для пенсионеров.

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#Илья Скобин#Происшествия#Драка#Омск#Нарушения#Общественный транспорт#Автобус#Пассажиры#Новости#Конфликт#Бастрыкин#СКР#Оскорбления#Электронная сигарета#Следственное управление
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