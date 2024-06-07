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Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

иллюстрация

В администрации Омского района рассказали о росте зарплат работников образования

7 июня 2024, 07:10
Фото: 1MI
иллюстрация
По сравнению с прошлым, 2022 финансовым годом, зарплаты учителей в Омском районе выросли на 23%.

Об этом, в своем докладе на публичных слушаниях, прошедших 5 июня, рассказала Светлана Ролдугина, возглавляющая в районной администрации Комитет по образованию. Как отмечается, всего на финансирование вопросов образования в 2023 году району было выделено более 1,8 миллиарда рублей.

Как было озвучено на мероприятии, большая часть финансирования предназначена для фонда оплаты труда работников образовательных организаций, а по сравнению с предыдущим, 2022 финансовым годом, средняя зарплата учителей выросла на 23%.

Кроме того, как отмечалось в докладе, в 2022 году бюджет, выделенный образовательной отрасли района, был гораздо меньше: в минувшем году к финансированию удалось привлечь дополнительные 150 миллионов рублей.

Напомним, ранее Город55 сообщал о масштабном обновлении культурной инфраструктуры Омского муниципального района, в рамках которого в 35 муниципальных учреждениях провели ремонт, а также закупили все необходимое материальное обеспечение.

В Омском муниципальном районе в 2023 году отремонтировали 35 учреждений культуры
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#Илья Скобин#Образование#Ремонт#Омск#Зарплаты#Финансирование#Администрация#Новости#Учителя#Публичные слушания
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