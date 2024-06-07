В администрации Омского района рассказали о росте зарплат работников образования

Об этом, в своем докладе на публичных слушаниях, прошедших 5 июня, рассказала Светлана Ролдугина, возглавляющая в районной администрации Комитет по образованию. Как отмечается, всего на финансирование вопросов образования в 2023 году району было выделено более 1,8 миллиарда рублей.