Длинная пробка. Омичи не оценили новый режим светофора в Нефтяниках

Работу скорректировали так: демонтировали дополнительные секции светофоров, а проезд транспорта по проспекту Менделеева во всех направлениях как при следовании со стороны улицы Химиков, так и со стороны Красноярского тракта теперь осуществляется в разных фазах на разрешающий сигнал основной секции светофора. Продолжительность светофорного цикла трогать не стали.