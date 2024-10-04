gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 03:10

Published 4 октября, 03:10

Modified 4 октября, 03:18

Updated 4 октября, 03:18

Иллюстрация

Длинная пробка. Омичи не оценили новый режим светофора в Нефтяниках

4 октября 2024, 03:10
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи пожаловались на затяжную пробку в Нефтяниках из-за нового светофора

Как рассказывают подписчики, им пришлось долгое время стоять в пробках.

Вчера, 3 октября, в мэрии Омска рассказали об изменениях в работе светофора на перекрестке улицы Заозерной и проспекта Менделеева.

Работу скорректировали так: демонтировали дополнительные секции светофоров, а проезд транспорта по проспекту Менделеева во всех направлениях как при следовании со стороны улицы Химиков, так и со стороны Красноярского тракта теперь осуществляется в разных фазах на разрешающий сигнал основной секции светофора. Продолжительность светофорного цикла трогать не стали.

Тем не менее, не всем омичам пришлись по вкусу такие изменения. Как сообщили подписчики Города55, из-за изменений они стояли в длинной пробке.

«Что сделали со светофором на Менделеева и Заозерной? Сегодня в 8 утра была пробка от Химиков. Верните, как было», — рассказали недовольные омичи.

Также омичи сообщили о ряде отключений светофоров в районе проспекта Карла Маркса.

Ранее Город55 писал о новых правилах работы светофора на Левом берегу. Изменения начали действовать с 24 сентября. За это время жалоб на светофоры не поступало.

Новые правила. В Омске на Левобережье изменили режим работы светофоров
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Транспорт#Омск#Новости#Изменения#Светофоры#Пробка#Город55
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика