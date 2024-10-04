Длинная пробка. Омичи не оценили новый режим светофора в Нефтяниках

Posted 4 октября, 03:10
Published 4 октября, 03:10
Modified 4 октября, 03:18
Updated 4 октября, 03:18
Вчера, 3 октября, в мэрии Омска рассказали об изменениях в работе светофора на перекрестке улицы Заозерной и проспекта Менделеева.
Работу скорректировали так: демонтировали дополнительные секции светофоров, а проезд транспорта по проспекту Менделеева во всех направлениях как при следовании со стороны улицы Химиков, так и со стороны Красноярского тракта теперь осуществляется в разных фазах на разрешающий сигнал основной секции светофора. Продолжительность светофорного цикла трогать не стали.
Тем не менее, не всем омичам пришлись по вкусу такие изменения. Как сообщили подписчики Города55, из-за изменений они стояли в длинной пробке.
«Что сделали со светофором на Менделеева и Заозерной? Сегодня в 8 утра была пробка от Химиков. Верните, как было», — рассказали недовольные омичи.
Также омичи сообщили о ряде отключений светофоров в районе проспекта Карла Маркса.
Ранее Город55 писал о новых правилах работы светофора на Левом берегу. Изменения начали действовать с 24 сентября. За это время жалоб на светофоры не поступало.
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