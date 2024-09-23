Омичам выплатят по 5 тысяч рублей за каждого привлеченного на военный контракт

Мера поддержки будет действовать до 31 декабря 2024 года. Привлеченный должен относится к военнообязанным второго разряда. Это солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы до 45 лет; младшие офицеры до 55 лет; майоры, подполковники, капитаны 2 и 3 ранга в возрасте до 60 лет; полковники, капитаны 1 ранга — до 65 лет, и высшие офицеры в возрасте до 70 лет.