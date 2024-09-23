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Posted 23 сентября, 09:30

Published 23 сентября, 09:30

Modified 23 сентября, 09:32

Updated 23 сентября, 09:32

Иллюстрация

Омичам выплатят по 5 тысяч рублей за каждого привлеченного на военный контракт

23 сентября 2024, 09:30
Фото: 1MI
Иллюстрация
Мера поддержки предусмотрена в связи с проведением специальной военной операции и будет действовать до конца нынешнего года.

Омичам, которые окажут содействие в привлечении к военной службе по контракту, выплатят единовременно по 5 тысяч рублей. Такой указ сегодня, 23 сентября, подписал губернатор Виталий Хоценко. Мера поддержки предусмотрена в связи с проведением специальной военной операции.

«Единовременная выплата предоставляется получателю за каждое лицо, привлеченное к заключению контракта, однократно», — говорится в документе.

Мера поддержки будет действовать до 31 декабря 2024 года. Привлеченный должен относится к военнообязанным второго разряда. Это солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы до 45 лет; младшие офицеры до 55 лет; майоры, подполковники, капитаны 2 и 3 ранга в возрасте до 60 лет; полковники, капитаны 1 ранга — до 65 лет, и высшие офицеры в возрасте до 70 лет.

Выплаты будут производиться через МФЦ.

Ранее Город55 сообщал, что омичам при заключения контракта единовременно выплатят более 800 тысяч рублей.

В Омской области военные при заключении контракта получат 800 тысяч рублей
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#МФЦ#Губернатор#Единовременная выплата#Военная служба
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