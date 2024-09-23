Омичам выплатят по 5 тысяч рублей за каждого привлеченного на военный контракт

Posted 23 сентября, 09:30
Published 23 сентября, 09:30
Modified 23 сентября, 09:32
Updated 23 сентября, 09:32
Омичам, которые окажут содействие в привлечении к военной службе по контракту, выплатят единовременно по 5 тысяч рублей. Такой указ сегодня, 23 сентября, подписал губернатор Виталий Хоценко. Мера поддержки предусмотрена в связи с проведением специальной военной операции.
«Единовременная выплата предоставляется получателю за каждое лицо, привлеченное к заключению контракта, однократно», — говорится в документе.
Мера поддержки будет действовать до 31 декабря 2024 года. Привлеченный должен относится к военнообязанным второго разряда. Это солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы до 45 лет; младшие офицеры до 55 лет; майоры, подполковники, капитаны 2 и 3 ранга в возрасте до 60 лет; полковники, капитаны 1 ранга — до 65 лет, и высшие офицеры в возрасте до 70 лет.
Выплаты будут производиться через МФЦ.
Ранее Город55 сообщал, что омичам при заключения контракта единовременно выплатят более 800 тысяч рублей.