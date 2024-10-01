Отдых еще не окончен. Омичи смогут летать в Египет зимой и поздней осенью

Posted 1 октября, 14:07
Published 1 октября, 14:07
Modified 1 октября, 14:10
Updated 1 октября, 14:10
В омском аэропорту сообщили, что авиакомпания Azur Air будет выполнять перелеты из Омска в Египет и обратно в зимнем расписании. Пока полетная программа подтверждена на ноябрь и декабрь.
Известно, что самолеты будут приземляться курортном городе Хургада, вылеты запланированы через каждые 10 дней.
Напомним, что ранее Город55 писал о местах, куда можно отправиться в бархатный сезон из Омска. В список вошли популярные российские и зарубежные курорты.
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