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Posted 1 октября, 14:07

Published 1 октября, 14:07

Modified 1 октября, 14:10

Updated 1 октября, 14:10

Рейсы в Египет из омского аэропорта продлили до декабря

Отдых еще не окончен. Омичи смогут летать в Египет зимой и поздней осенью

1 октября 2024, 14:07
Фото: 1MI

Рейсы в Египет из омского аэропорта продлили до декабря

Авиакомпания Azur Air продолжит летать из Омска в Египет до декабря, рейсы будут отправляться раз в 10 дней.

В омском аэропорту сообщили, что авиакомпания Azur Air будет выполнять перелеты из Омска в Египет и обратно в зимнем расписании. Пока полетная программа подтверждена на ноябрь и декабрь.

Известно, что самолеты будут приземляться курортном городе Хургада, вылеты запланированы через каждые 10 дней.

Напомним, что ранее Город55 писал о местах, куда можно отправиться в бархатный сезон из Омска. В список вошли популярные российские и зарубежные курорты.

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#Анастасия Баянова#Туризм#Омск#Омская область#Новости#Путешествие#Авиакомпании#Авиаперевозки#Загранпаспорт
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