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Билеты от 12 тысяч рублей. Эксперты рассказали, где россияне смогут отдохнуть осенью

Билеты от 12 тысяч рублей. Эксперты рассказали, где россияне смогут отдохнуть осенью

6 августа 2024, 10:30
Фото: 1MI
Эксперты сервиса «Купибилет» составили список направлений, куда россияне смогут отправиться отдыхать осенью, в него вошли как российские, так и зарубежные города.

Эксперты сервиса по покупке авиа и ж/д билетов «Купибилет» подготовили подборку популярных направлений осеннего отдыха для россиян, в нее вошли как российские, так и зарубежные города, пишут «Известия».

Путешествия по России

Этой осенью путешественники могут отправиться из Москвы в Санкт-Петербург, цена билета на самолет составит 12 тысяч рублей в обе стороны. Среди достопримечательностей, которые стоит посетить, если находитесь в городе впервые: Эрмитаж, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Екатерининский дворец и парк, а также Летний сад.

«Попробуйте традиционные блюда, такие как блины с икрой, пироги, борщ и разнообразные морепродукты. Обязательно посетите местные кафе и рестораны на Невском проспекте», — посоветовали эксперты.

Любителям природы аналитики посоветовали выбрать местом для отдыха Алтай. Туда можно слетать за 25 тысяч рублей в обе стороны. Среди мест, которые определенно стоит посетить, следующие: Телецкое озеро, Катунский хребет, пещеры Алтая, Каракольские озера, национальный парк «Белуха».

«Алтай славится своими медовыми продуктами, кедровыми орехами и натуральными молочными продуктами. Не пропустите возможность попробовать блюда из дичи и рыбы», — отметили в сервисе.

Не теряет популярность и туристический маршрут Золотого кольца. В него входят древние города России, такие как Суздаль, Владимир и Ярославль. Средняя стоимость билета составляет 7 тысяч рублей в обе стороны. Среди основных достопримечательностей: Успенский собор во Владимире, Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале, Ростовский кремль, Троице-Сергиева лавра.

Путешествия за границу

Среди предложений также есть зарубежные города. Например, средняя стоимость билета на самолет в Рим составит 58 тысяч рублей в обе стороны, в Париж — 81 тысячу рублей, а в Барселону — 75 тысяч рублей. Среди основных достопримечательностей следующие: Колизей в Риме, Эйфелева башню в Париже, Собор Святого Семейства в Барселоне.

За 88 тысяч рублей в обе стороны можно отправиться в Тунис, там эксперты советуют посетить руины Карфагена, музей Бардо, римский амфитеатр в Эль-Джеме и оазис Тозер. В разы дешевле обойдется путевка в индийский Дели — 48 тысяч рублей в обе стороны, а в Мумбаи — 59 тысяч рублей. Среди основных достопримечательностей: Тадж-Махал в Агрe, Красный форт в Дели, храм Лотоса, пляжи Гоа, Дворец ветров в Джайпуре.

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#Анастасия Баянова#Туризм#Новости#Путешествия#КЦ
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