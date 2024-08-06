Билеты от 12 тысяч рублей. Эксперты рассказали, где россияне смогут отдохнуть осенью

За 88 тысяч рублей в обе стороны можно отправиться в Тунис, там эксперты советуют посетить руины Карфагена, музей Бардо, римский амфитеатр в Эль-Джеме и оазис Тозер. В разы дешевле обойдется путевка в индийский Дели — 48 тысяч рублей в обе стороны, а в Мумбаи — 59 тысяч рублей. Среди основных достопримечательностей: Тадж-Махал в Агрe, Красный форт в Дели, храм Лотоса, пляжи Гоа, Дворец ветров в Джайпуре.