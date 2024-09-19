Бархатный сезон-2024: когда начинается и куда поехать отдохнуть из Омска

Posted 19 сентября, 06:08
Published 19 сентября, 06:08
Modified 19 сентября, 06:08
Updated 19 сентября, 06:08
Многие россияне намеренно едут отдыхать после туристического «бума», когда заканчивается пора отпусков и начинается учебный год. Разберемся, за счет чего отдых в бархатный сезон выигрывает у летнего и куда в этот период можно отправиться из Омска.
Бархатный сезон на российских курортах начинается в сентябре и продолжается до второй половины октября. Это время, когда на пляжах становится меньше людей, жара уже не такая невыносимая, а температура воды близится к приятно прохладной. Кроме того, в этот период снижаются цены на путевки, что позволит туристу не только отдохнуть, но еще и сэкономить.
Чтобы поездка прошла по плану и не потребовала лишних хлопот, эксперты по туризму советуют планировать ее заранее. Тогда получится забронировать наиболее комфортные апартаменты или номер в гостинице, а также не потратить лишнего на билеты до места назначения, ведь чем ближе дата отправления, тем они дороже.
Традиционно, наиболее популярными направлениями в бархатный сезон среди российских туристов считаются Крым и Сочи. С наступлением осени температура воздуха на юге России продолжает держаться в пределах +23…+28 градусов, местами может подниматься и до +30. При этом нет изнуряющей жары, от которой приходится прятаться в тени. Температура воды же в этот период составляет в среднем +22…+24 градуса.
Бархатный сезон на российских курортах — практически идеальное время для планирования отпуска. Именно в это время туристу удастся не только насладиться спокойствием и приятной температурой воздуха, но и попробовать успевшие поспеть фрукты и ягоды, а также отправиться на экскурсии, которые мало кого интересуют в пик турпотока и жару за +30 градусов.
Крым — одно из самых популярных направлений для осеннего отдыха. Эксперты отмечают, что стоимость путевок на полуостров, как правило, на 20-30 процентов ниже, чем в Сочи. По данным, Ассоциации туроператоров России, семь ночей в отеле Крыма с питанием «полный пансион» и «все включено» будет стоить около 39 тысяч рублей. В Сочи же номер в отеле этой же категории обойдется в 54 тысячи рублей.
Из Омска до курортов Крыма можно добраться на поезде, так как аэропорт Симферополя закрыт уже более двух лет, как и еще 11 воздушных гаваней южного направления. Стоимость билетов в плацкарт начинается от 5 490 рублей, в купе — от 8 579 рублей. Время в пути составит 3 дня 4 часа 20 минут. Ближайшие поезда отправляются из Омска 22 и 25 сентября.
Также можно рассмотреть вариант путешествия на машине или автобусе из Краснодара. Расстояние по трассе до Симферополя — 3 684 километра, в пути придется провести около двух суток.
Еще одно популярное направление отдыха в бархатный сезон — Сочи. На местных курортах представлен большой выбор гостиниц, санаториев и домов отдыха, каждый сможет найти подходящий вариант. При этом, как отмечают эксперты АТОР, несмотря на более высокие цены, список услуг по концепции «все включено» в Сочи шире, чем, например, в Крыму.
Сутки в отеле категории «три звезды» обойдутся в среднем в 3 000 рублей, стоимость аренды апартаментов же начинается от 2 000 рублей.
Добраться до Сочи из Омска можно на поезде или машине. В первом случае, время в пути составит 3 дня 2 часа 32 минуты. Стоимость билетов в плацкартный вагон стартует от 7 432 рубля, в купе — от 7 454 рублей. Путь на машине займет чуть больше двух суток, расстояние по трассе — 3 566 километров.
Осенью наступает бархатный сезон на побережье Каспийского моря в Дагестане. В этот период природа здесь удивляет: на северном Кавказе деревья становятся багряно-желтыми, а на юго-востоке Ставропольского края сохраняется тепло.
Эксперты отмечают, Северный Кавказ продолжает стремительно набирать популярность среди туристов, в том числе из Омской области. Напомним, что в октябре из аэропорта им. Карбышева запустят прямые рейсы в Минеральные Воды, направление будет обслуживать авиакомпания «Азимут».
Цены на жилые на Северном Кавказе разнятся: место в хостеле можно забронировать от 1 400 рублей в сутки, номер в гостинице среднего класса обойдется в 3 000 рублей, а собственный загородный дом — от 5 000 рублей.
Калининградская область пользуется популярностью у туристов в любое время года. Именно здесь можно увидеть строения разных времен, выполненные в разных архитектурных стилях. Добраться до отдаленного от основной части России города достаточно просто — на самолете с пересадкой в Москве. Время в пути варьируется от 7 часов до 23 часов в зависимости от авиакомпании, обслуживающий рейс.
Самый быстрый вариант предлагает «Аэрофлот» — 6 часов 55 минут, в это время входит часовая пересадка в Москве, от столицы до Калининграда лететь 2 часа 35 минут.
Цены на размещение в гостинице категории «три звезды» начинаются от 3 300 в сутки. Есть варианты и дешевле — место в хостеле обойдется от 1 000 рублей за ночь.
Осенью россиян привлекают и заграничные направления. Вот самые популярные:
Летом турецкие побережья заполнены туристами, поэтому эксперты советуют планировать отдых на осень, если есть такая возможность. В бархатный сезон здесь сохраняется теплая, временами жаркая, погода. Кроме того, осень — время урожая в Турции, поэтому путешественника ждет разнообразие спелых фруктов, ягод и овощей.
Также в бархатный сезон значительно снижаются цены. Чтобы отдохнуть с выгодой, стоит бронировать туры заранее. Сейчас семь суток в пятизвездочном отеле города Сиде обойдутся в 254 тысячи рублей, в стоимость включено питание по системе «ультра все включено» и перелет в обе стороны из Новосибирска.
В Российском союзе туриндустрии рассказали, что в этом году россияне стали чаще отдыхать в Египте. Количество туристов в стране возросло не только в летний период, но и в бархатный сезон: по сообщениям экспертов, осенние туры у многих агентств распроданы практически полностью.
Чтобы добраться из Омска до Каира или Шарм-эль-Шейха, придется делать две пересадки: первую — в Москве, вторую — в Стамбуле. Цены на билеты начинаются от 34 тысяч рублей. Время в пути с учетом всех пересадок составит минимум 23 часа. Стоимость суток размещения в отелях Каира начинается от 3 300 рублей, в Шарм-эль-Шейхе — от 2 900 рублей.
Наиболее популярный среди россиян курорт — Дубай. Как правило, туристы едут туда круглогодично, так как даже во время нашей зимы в Обедненных Арабских Эмиратов температура воздуха не опускается ниже 24 градусов. По этой причине именно осень становится оптимальным вариантом для путешествия: солнце начинает печь слабее, воздух прогревается до +28…+35 градусов, в то время как летом столбик термометра не опускается ниже +33…+39 градусов.
До Дубая, как и до других зарубежных городов, можно добраться через Москву. Оттуда в направлении ОАЭ регулярно вылетают рейсы дубайского перевозчика «Эмирейтс», а также российских авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии». Время в пути составит 5 часов 30 минут. Цены начинаются от 24 тысяч рублей.
Напомним, что туристы уже задумываются и о зимнем отдыхе. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что сейчас стоит начинать бронировать новогодние туры в Великий Устюг, желающим доступны разные «пакеты»: с включением затрат на дорогу и без, с учетом гостиницы и без нее, также можно рассмотреть туры с экскурсиями.