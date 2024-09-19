Бархатный сезон-2024: когда начинается и куда поехать отдохнуть из Омска

Бархатный сезон на российских курортах начинается в сентябре и продолжается до второй половины октября. Это время, когда на пляжах становится меньше людей, жара уже не такая невыносимая, а температура воды близится к приятно прохладной. Кроме того, в этот период снижаются цены на путевки, что позволит туристу не только отдохнуть, но еще и сэкономить.