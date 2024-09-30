«Легенды на колесах». В Омске откроется передвижная выставка «Внутри КХЛ»

Кроме того, организаторы подготовили для гостей множество интерактивных развлечений. На территории выставки будет установлена AI-фотобудка, где каждый желающий сможет сделать фото на память с использованием современных технологий. Также предусмотрены различные интерактивы, которые позволят посетителям активно провести время и узнать больше о любимом виде спорта.