«Легенды на колесах». В Омске откроется передвижная выставка «Внутри КХЛ»

Posted 30 сентября, 08:03
Published 30 сентября, 08:03
Modified 30 сентября, 08:05
Updated 30 сентября, 08:05
30 сентября в Омске у G-Drive Арены состоится открытие уникальной передвижной выставки «Внутри КХЛ», которая обещает стать ярким событием для всех любителей хоккея. С 17:00 до 20:00 жители и гости города смогут погрузиться в мир Континентальной хоккейной лиги, увидев своими глазами легендарный Кубок Гагарина и другие уникальные экспонаты.
Выставка, размещенная в специально оборудованной фуре, представляет собой настоящую сокровищницу хоккейной истории. Здесь омичи смогут ознакомиться с архивными фотографиями, которые запечатлели самые значимые моменты с момента основания лиги в 2008 году.
Одним из главных событий вечера станет автограф-сессия с легендой омского хоккея Дмитрием Затонским. С 17:30 до 18:30 поклонники смогут получить автограф и лично пообщаться с прославленным спортсменом. Это уникальная возможность для всех, кто следит за развитием хоккея в Омске и всей России.
Кроме того, организаторы подготовили для гостей множество интерактивных развлечений. На территории выставки будет установлена AI-фотобудка, где каждый желающий сможет сделать фото на память с использованием современных технологий. Также предусмотрены различные интерактивы, которые позволят посетителям активно провести время и узнать больше о любимом виде спорта.
Для удобства гостей выставка будет расположена на парковке P4, что позволит легко найти место проведения мероприятия. Вход на выставку свободный.
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