В Омске ищут редактора, который займется дизайном медиафасада G-Drive Арены

От соискателя требуются навыки работы с графическим программным обеспечением, знание технологий и стандартов, используемых в ТВ и мультимедийных трансляциях, прямых ТВ-трансляциях. Необходим опыт в области наружной мультимедийной рекламы, либо в сфере телевизионных, информационных, мультимедийных технологий.