В Омске ищут редактора, который займется дизайном медиафасада G-Drive Арены

Posted 25 сентября, 07:34
Published 25 сентября, 07:34
Modified 25 сентября, 07:36
Updated 25 сентября, 07:36
Хоккейный клуб «Авангард» открыл вакансию для редактора медиа-поверхностей. Специалисту предстоит получать контент от профильных подразделений, составлять плей-листы на каждую медиа-поверхность спортивного комплекса, включая фасад. Свою работу редактор будет согласовывать с эфирным инженером.
От соискателя требуются навыки работы с графическим программным обеспечением, знание технологий и стандартов, используемых в ТВ и мультимедийных трансляциях, прямых ТВ-трансляциях. Необходим опыт в области наружной мультимедийной рекламы, либо в сфере телевизионных, информационных, мультимедийных технологий.
Работать предстоит в офисе, расположенном в G-Drive Арене. Компания предлагает сотруднику полис добровольного медицинского страхования, корпоративный спорт. Уровень зарплаты в вакансии не указан.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области наблюдается острый дефицит хирургов. Спрос на этих специалистов вырос на 34% по сравнению с прошлым годом.