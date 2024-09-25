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Posted 25 сентября, 07:34

Published 25 сентября, 07:34

Modified 25 сентября, 07:36

Updated 25 сентября, 07:36

В Омске ищут редактора, который займется дизайном медиафасада G-Drive Арены

В Омске ищут редактора, который займется дизайном медиафасада G-Drive Арены

25 сентября 2024, 07:34
Фото: Телеграм-канал G-Drive Арены
Вакансию открыли в хоккейном клубе «Авангард».

Хоккейный клуб «Авангард» открыл вакансию для редактора медиа-поверхностей. Специалисту предстоит получать контент от профильных подразделений, составлять плей-листы на каждую медиа-поверхность спортивного комплекса, включая фасад. Свою работу редактор будет согласовывать с эфирным инженером.

От соискателя требуются навыки работы с графическим программным обеспечением, знание технологий и стандартов, используемых в ТВ и мультимедийных трансляциях, прямых ТВ-трансляциях. Необходим опыт в области наружной мультимедийной рекламы, либо в сфере телевизионных, информационных, мультимедийных технологий.

Работать предстоит в офисе, расположенном в G-Drive Арене. Компания предлагает сотруднику полис добровольного медицинского страхования, корпоративный спорт. Уровень зарплаты в вакансии не указан.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области наблюдается острый дефицит хирургов. Спрос на этих специалистов вырос на 34% по сравнению с прошлым годом.

Хирурги в дефиците. Сколько медицинским кадрам готовы платить в Омской области
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Зарплата#Вакансия#Дизайн#Телевидение#Офис#Вакансии#G-Drive Арена#ТВ#Информационные технологии#Наружная реклама#Клуб
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