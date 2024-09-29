«Перебор» с поддержкой, прорывы труб и выстрел из игрушечного пистолета. Омск сегодня

Омичи продолжают наблюдать за развитием событий после инцидента в омской школе №97, где одна из учениц получила травму глаза из-за выстрела игрушечного пистолета. Версии сторон серьезно отличаются: мама пострадавшего ребенка утверждает, что происшествие — итог недоброжелательного отношения к семье девочки, начавшегося еще в родительском чате класса, и буллинга. Мама девочки, выстрелившей из пистолета, настаивает на невиновности своей дочки: по ее мнению, все произошедшее — результат стечения обстоятельств.