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Posted 29 сентября, 14:22

Published 29 сентября, 14:22

Modified 29 сентября, 14:39

Updated 29 сентября, 14:39

«Перебор» с поддержкой, прорывы труб и выстрел из игрушечного пистолета. Омск сегодня

«Перебор» с поддержкой, прорывы труб и выстрел из игрушечного пистолета. Омск сегодня

29 сентября 2024, 14:22
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Случайность или умысел?

Омичи продолжают наблюдать за развитием событий после инцидента в омской школе №97, где одна из учениц получила травму глаза из-за выстрела игрушечного пистолета. Версии сторон серьезно отличаются: мама пострадавшего ребенка утверждает, что происшествие — итог недоброжелательного отношения к семье девочки, начавшегося еще в родительском чате класса, и буллинга. Мама девочки, выстрелившей из пистолета, настаивает на невиновности своей дочки: по ее мнению, все произошедшее — результат стечения обстоятельств.

14-летняя школьница из Омска получила повреждение глаза из-за игрушечного пистолета
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Новость №2. Омский депутат против баллов ЕГЭ за рождение ребенка

Олег Смолин, депутат Государственной думы от Омской области, раскритиковал идею начисления дополнительных баллов при поступлении в вузы для молодых мам: по его словам, подобная мера поддержки материнства в России не способна скомпенсировать все затраты усилий, связанных с появлением ребенка, и к тому же, порождает еще больше вопросов:

Депутат Смолин назвал «перебором» идею поощрения молодых матерей баллами ЕГЭ
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Новость №3. Все новые прорывы теплосетей

Тема отопления в последние дни стала одной из самых актуальных: профильные организации сообщают о готовности жилых домов к приему тепла, омичи — об отсутствии отопления и горячей воды, а очевидцы — о новых авариях на некоторых участках тепловых магистралей. Но даже эти трудности горожане стремятся выдерживать с юмором:

«Достаем дрова». Омичи поделились новыми жалобами на состояние городских теплотрасс
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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Школа#Отопление#Депутат#Теплосети#ЕГЭ#Выстрел#Материнство#Итоги дня#Игрушечный пистолет
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