«Перебор» с поддержкой, прорывы труб и выстрел из игрушечного пистолета. Омск сегодня

Posted 29 сентября, 14:22
Published 29 сентября, 14:22
Modified 29 сентября, 14:39
Updated 29 сентября, 14:39
Омичи продолжают наблюдать за развитием событий после инцидента в омской школе №97, где одна из учениц получила травму глаза из-за выстрела игрушечного пистолета. Версии сторон серьезно отличаются: мама пострадавшего ребенка утверждает, что происшествие — итог недоброжелательного отношения к семье девочки, начавшегося еще в родительском чате класса, и буллинга. Мама девочки, выстрелившей из пистолета, настаивает на невиновности своей дочки: по ее мнению, все произошедшее — результат стечения обстоятельств.
Олег Смолин, депутат Государственной думы от Омской области, раскритиковал идею начисления дополнительных баллов при поступлении в вузы для молодых мам: по его словам, подобная мера поддержки материнства в России не способна скомпенсировать все затраты усилий, связанных с появлением ребенка, и к тому же, порождает еще больше вопросов:
Тема отопления в последние дни стала одной из самых актуальных: профильные организации сообщают о готовности жилых домов к приему тепла, омичи — об отсутствии отопления и горячей воды, а очевидцы — о новых авариях на некоторых участках тепловых магистралей. Но даже эти трудности горожане стремятся выдерживать с юмором:
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