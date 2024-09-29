14-летняя школьница из Омска получила повреждение глаза из-за игрушечного пистолета

Posted 29 сентября, 12:01
Published 29 сентября, 12:01
Modified 29 сентября, 12:03
Updated 29 сентября, 12:03
Первые сообщения о происшествии появились в социальных сетях накануне: 24 сентября межрегиональный центр по делам детей сообщил о начале проверки инцидента, в результате которого 14-летняя омичка получила серьезную травму — как отметил представитель Межрегионального центра по делам детей, у девочки диагностирована контузия глаза 1 степени и сейчас она получает необходимое лечение.
Как отмечается в сообщении, информацию о происшествии довели до сведения Следственного управления СКР по Омской области, а также областного УМВД — для начала необходимых процессуальных проверок. Кроме того, представители центра по делам детей обратились в прокуратуру и министерство образования.
Однако, как выяснили журналисты портала «NGS.55», точки зрения у сторон конфликта разнятся: мать пострадавшего ребенка считает, что выстрел из игрушечного пистолета, ставший причиной травмы, является ничем иным, как следствием личной неприязни к семье — по ее версии событий, предпосылкой к инциденту стал конфликт в родительском чате класса.
Кроме того, как отметила женщина, отношения семьи и ребенка со школой и раньше «не клеились» — из-за клеветы, недобросовестного отношения и занижения оценок даже писались заявления в полицию. Факт наличия конфликта подтвердили и в пресс-службе следственного комитета.
Официальная и предварительная версия событий, представленная городской администрацией, такова: девочка, травмировавшая школьницу, предложила ей посмотреть игрушечный пистолет с пластмассовыми пульками — впоследствии неосторожный выстрел и рикошет от забора стали причиной травмы глаза, после чего школьницы пошли домой.
Иную версию событий озвучила корреспондентам мама девочки, допустившей выстрел. По ее словам, игрушка была сломана и не принадлежала ее дочери — она только ее попробовала починить. В этот момент, как раз на пути домой, к ее дочери и ученику параллельного класса и присоединилась пострадавшая — произошел самопроизвольный выстрел.
По словам мамы девочки, семья пострадавшей часто конфликтует с администрацией школы, учителями и другими родителями. Кроме того, женщина отметила, что готовятся иски в вышестоящие инстанции.
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