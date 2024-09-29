14-летняя школьница из Омска получила повреждение глаза из-за игрушечного пистолета

Иную версию событий озвучила корреспондентам мама девочки, допустившей выстрел. По ее словам, игрушка была сломана и не принадлежала ее дочери — она только ее попробовала починить. В этот момент, как раз на пути домой, к ее дочери и ученику параллельного класса и присоединилась пострадавшая — произошел самопроизвольный выстрел.