Депутат Смолин назвал «перебором» идею поощрения молодых матерей баллами ЕГЭ

Кроме того, Олег Смолин акцентирует внимание и на том, что дополнительные баллы не в состоянии скомпенсировать затраты усилий на рождение и воспитание ребенка — как отмечает омский депутат, в этом вопросе необходимо позаботиться о социальных условиях, в которых студенческие семьи смогут совместить учебу и родительские обязанности.