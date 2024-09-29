Депутат Смолин назвал «перебором» идею поощрения молодых матерей баллами ЕГЭ

Posted 29 сентября, 05:52
Published 29 сентября, 05:52
Modified 29 сентября, 05:55
Updated 29 сентября, 05:55
Депутат Государственной думы РФ от Омской области, Олег Смолин, в своем Telegram-канале раскритиковал инициативу сенатора Андрея Кутепова, направленную на стимулирование рождаемости присвоением дополнительных баллов ЕГЭ молодым мамам, поступающим в вузы.
Олег Смолин в своем сообщении отметил, что подобная идея будет «некоторым перебором», поскольку в учебные заведения девушки поступают в 18 лет. Как отмечает депутат, в этом случае возникает вопрос о возрасте девушки на момент рождения ребенка.
Кроме того, Олег Смолин акцентирует внимание и на том, что дополнительные баллы не в состоянии скомпенсировать затраты усилий на рождение и воспитание ребенка — как отмечает омский депутат, в этом вопросе необходимо позаботиться о социальных условиях, в которых студенческие семьи смогут совместить учебу и родительские обязанности.
Напомним, ранее Олег Смолин высказался против сокращения срока обучения в школах и университетах: по мнению депутата Госдумы, в этом случае высокотехнологичная экономика потеряет квалифицированных специалистов, ведь от «ускорения» образования пострадает и его качество.
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