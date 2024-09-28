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Posted 28 сентября, 14:00

Published 28 сентября, 14:00

Modified 28 сентября, 14:31

Updated 28 сентября, 14:31

Жалобы на отопление, новое граффити и обращение «Авангарда». Омск в субботу

Жалобы на отопление, новое граффити и обращение «Авангарда». Омск в субботу

28 сентября 2024, 14:00
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омская ГЖИ проведет проверку по жалобам на отопление в городе

В понедельник на минувшей неделе в Омске официально начался отопительный сезон. Как сообщили представители Госжилинспекции Омской области, в течение двух недель проходят пуско-наладочные работы систем отопления, и только после этого начнется контроль со стороны ГЖИ.

В Омске Госжилинспекция после жалоб горожан начнет проверку по отопительному сезону
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Новость №2. Омичи раскритиковали новое граффити в центре города

Омичи в соцсетях выразили свое недоумение по поводу нового граффити, которое украсило стену здания возле Омской крепости. По словам жителей, после невероятно прекрасных работ в Нефтяниках мурал в центре оказался совсем не тем, что ожидали увидеть горожане.

«Халтура». Омичи раскритиковали новое граффити в центре города
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Новость №3. Омичам рассказали, планируется ли отставка главного тренера «Авангарда»

На фоне череды проигрышей омского «Авангарда» в официальном телеграм-канале омичей появилось обращение к разочарованным болельщикам с планами на будущее. Пока что руководство клуба не собирается прощаться с главным тренером, а сделает упор на тактику и взаимодействие хоккеистов на льду.

Не стоит рубить с плеча. Омский «Авангард» отрицает скорую отставку главного тренера
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#Кристина Антоносян#Общество#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Отопление#Жалобы#Новости#Итоги дня
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