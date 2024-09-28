Жалобы на отопление, новое граффити и обращение «Авангарда». Омск в субботу

Posted 28 сентября, 14:00
Published 28 сентября, 14:00
Modified 28 сентября, 14:31
Updated 28 сентября, 14:31
Новость №1. Омская ГЖИ проведет проверку по жалобам на отопление в городе
В понедельник на минувшей неделе в Омске официально начался отопительный сезон. Как сообщили представители Госжилинспекции Омской области, в течение двух недель проходят пуско-наладочные работы систем отопления, и только после этого начнется контроль со стороны ГЖИ.
Новость №2. Омичи раскритиковали новое граффити в центре города
Омичи в соцсетях выразили свое недоумение по поводу нового граффити, которое украсило стену здания возле Омской крепости. По словам жителей, после невероятно прекрасных работ в Нефтяниках мурал в центре оказался совсем не тем, что ожидали увидеть горожане.
Новость №3. Омичам рассказали, планируется ли отставка главного тренера «Авангарда»
На фоне череды проигрышей омского «Авангарда» в официальном телеграм-канале омичей появилось обращение к разочарованным болельщикам с планами на будущее. Пока что руководство клуба не собирается прощаться с главным тренером, а сделает упор на тактику и взаимодействие хоккеистов на льду.
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