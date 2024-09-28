Жалобы на отопление, новое граффити и обращение «Авангарда». Омск в субботу

На фоне череды проигрышей омского «Авангарда» в официальном телеграм-канале омичей появилось обращение к разочарованным болельщикам с планами на будущее. Пока что руководство клуба не собирается прощаться с главным тренером, а сделает упор на тактику и взаимодействие хоккеистов на льду.