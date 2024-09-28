«Халтура». Омичи раскритиковали новое граффити в центре города

Posted 28 сентября, 11:35
Published 28 сентября, 11:35
Modified 28 сентября, 11:51
Updated 28 сентября, 11:51
Омичи в соцсетях выразили свое недоумение по поводу нового граффити, которое украсило стену здания возле Омской крепости. По словам жителей, после невероятно прекрасных работ в Нефтяниках эта презентация оказалась совсем не тем, что ожидали увидеть горожане. Напомним, что совсем недавно в Омске прошел фестиваль уличного искусства «Омск, ты просто космос!» в микрорайоне «Модерн». Там презентовали серию роскошных рисунков в виде флагов, жеребца и других.
Авторы сообщения посчитали работу недостаточно качественной для такого мегаполиса, как Омск. В комментариях мнения разделились. Кто-то посчитал, что это еще незаконченная работа, и рисунок ждут изменения. Другие написали, что это творчество и каждый художник видит идеалы по своему. Были и мнения о том, что авторы работы просто «схалтурили» и не старались выполнить ее хорошо.
«Берешь и делаешь», — говорится на изображении, судя по всему, в поддержку омских студенческих студотрядов.
Как уже писал Город55, на улице 2-я Поселковая появилось изображение огромного жеребца. Также 22 рисунка в виде флагов РФ украсили здания в микрорайоне «Модерн».
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