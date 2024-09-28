«Халтура». Омичи раскритиковали новое граффити в центре города

Авторы сообщения посчитали работу недостаточно качественной для такого мегаполиса, как Омск. В комментариях мнения разделились. Кто-то посчитал, что это еще незаконченная работа, и рисунок ждут изменения. Другие написали, что это творчество и каждый художник видит идеалы по своему. Были и мнения о том, что авторы работы просто «схалтурили» и не старались выполнить ее хорошо.