В Омске Госжилинспекция после жалоб горожан начнет проверку по отопительному сезону

Posted 28 сентября, 13:30
Published 28 сентября, 13:30
Modified 28 сентября, 14:22
Updated 28 сентября, 14:22
В понедельник на минувшей неделе в Омске официально начался отопительный сезон. Как сообщили представители Госжилинспекции (ГЖИ) Омской области изданию «Суперомск», в течение двух недель проходят пуско-наладочные работы систем отопления, и только после этого начнется контроль со стороны ГЖИ.
Важно отметить, что ГЖИ может проводить проверки только по письменным обращениям граждан. Пока что таких обращений не поступило.
На прошлой неделе мэр Омска Сергей Шелест заявил, что отопление уже включено в 663 социальных объектах и 3 469 многоквартирных домах, однако в некоторых домах до сих пор нет горячей воды, а батареи остаются холодными.
Ожидается, что в ближайшее время ситуация с отоплением в Омске стабилизируется, но жителям необходимо быть внимательными и не стесняться обращаться в ГЖИ в случае проблем с отоплением.
Как уже писал Город55, в 389 домах по городу нет горячей воды.
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