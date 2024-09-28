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Posted 28 сентября, 10:22

Published 28 сентября, 10:22

Modified 28 сентября, 10:28

Updated 28 сентября, 10:28

Омичам рассказали, планируется ли отставка главного тренера «Авангарда»

Не стоит рубить с плеча. Омский «Авангард» отрицает скорую отставку главного тренера

28 сентября 2024, 10:22
Фото: ХК «Авангард»

Омичам рассказали, планируется ли отставка главного тренера «Авангарда»

Руководство клуба просит омичей поддержать любимую команду и не падать духом. Впереди большая работа над тактикой.

Как писал ранее Город55, омский «Авангард» потерпел уже седьмое поражение подряд. На этот раз команда проиграла «Трактору» со счетом 2:4 в Челябинске. Главный тренер Сергей Звягин ранее сообщил о том, что поражения — полностью его ответственность. На фоне череды фиаско в официальном телеграм-канале омичей появилось обращение к разочарованным болельщикам с планами на будущее. Пока что руководство клуба не собирается прощаться с главным тренером, а сделает упор на тактику и взаимодействие хоккеистов на льду.

«В такой ситуации самое простое — рубить с плеча, прощаться с людьми и отправлять в отставку. Но это только отсрочит решение проблем. У нас новый главный тренер, обновленные линии обороны и атаки. Мы будем работать еще усерднее и биться за город, болельщиков, родных и друзей. Связи между игроками улучшатся. Тактика отшлифуется. Победы к нам придут», — говорится в сообщении.

ХК «Авангард» пообещал болельщикам упорно работать над возвращением победных голов. «Ястребы» просят омичей поддержать их. Только сплочение и работа в едином направлении поможет омичам в это непростое время.

Ранее Город55 писал о возвращении нападающего Райана Спунера в Омск. Его уже встретили в аэропорту. Ожидается, что он примет участие в следующей игре.

Нападающий Райан Спунер сыграет за «Авангард» уже в следующем матче
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#Кристина Антоносян#Общество#Хоккей#ХК Авангард#Омск#Новости#Тренер
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