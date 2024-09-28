Не стоит рубить с плеча. Омский «Авангард» отрицает скорую отставку главного тренера

Как писал ранее Город55, омский «Авангард» потерпел уже седьмое поражение подряд. На этот раз команда проиграла «Трактору» со счетом 2:4 в Челябинске. Главный тренер Сергей Звягин ранее сообщил о том, что поражения — полностью его ответственность. На фоне череды фиаско в официальном телеграм-канале омичей появилось обращение к разочарованным болельщикам с планами на будущее. Пока что руководство клуба не собирается прощаться с главным тренером, а сделает упор на тактику и взаимодействие хоккеистов на льду.