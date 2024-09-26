40% омских домов все еще остаются без тепла после старта отопительного сезона

Стало известно, как обстоят дела в Омске с подключением к отоплению многоквартирных домов и соцобъектов. С последними все еще не так плохо: потеплело в 663 школах, детсадах, а также учреждениях здравоохранения, культуры и спорта, что составляет 92% от планового показателя.