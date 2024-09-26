40% омских домов все еще остаются без тепла после старта отопительного сезона

Posted 26 сентября, 10:30
Published 26 сентября, 10:30
Modified 26 сентября, 10:32
Updated 26 сентября, 10:32
Стало известно, как обстоят дела в Омске с подключением к отоплению многоквартирных домов и соцобъектов. С последними все еще не так плохо: потеплело в 663 школах, детсадах, а также учреждениях здравоохранения, культуры и спорта, что составляет 92% от планового показателя.
Жители 40% многоквартирных домах при этом все еще замерзают. Трубы стали горячими только в 3469 домах. Лучше всего по отоплению в многоэтажках ситуация в Ленинском округе, там зафиксировали показатель готовности в 77%.
Напомним, что ежедневно в городе пытаются устранять повреждения на тепловых сетях, но вместе с починкой появляются новые повреждения. В омской мэрии уточили, что процесс запуска отопления совсем не одномоментный: на это требуется примерно две недели.