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Posted 26 сентября, 10:30

Published 26 сентября, 10:30

Modified 26 сентября, 10:32

Updated 26 сентября, 10:32

Иллюстрация

40% омских домов все еще остаются без тепла после старта отопительного сезона

26 сентября 2024, 10:30
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
Лидером по подаче отопления в городских многоэтажках является Ленинский округ.

Стало известно, как обстоят дела в Омске с подключением к отоплению многоквартирных домов и соцобъектов. С последними все еще не так плохо: потеплело в 663 школах, детсадах, а также учреждениях здравоохранения, культуры и спорта, что составляет 92% от планового показателя.

Жители 40% многоквартирных домах при этом все еще замерзают. Трубы стали горячими только в 3469 домах. Лучше всего по отоплению в многоэтажках ситуация в Ленинском округе, там зафиксировали показатель готовности в 77%.

Напомним, что ежедневно в городе пытаются устранять повреждения на тепловых сетях, но вместе с починкой появляются новые повреждения. В омской мэрии уточили, что процесс запуска отопления совсем не одномоментный: на это требуется примерно две недели.

Тепло в каждый дом. В Омске осталось устранить еще 320 повреждений на сетях
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Отопление#Отопительный сезон#Новости#Сергей Шелест#Тепло
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