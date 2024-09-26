В Омской области растет заболеваемость COVID-19: появятся ли допкойки для больных

Несмотря на рост заболеваемости «ковидом», как сообщили Городу55 в региональном минздраве, о вводе новых дополнительных мест для больных в больницах речи пока не идет. В этом пока просто нет необходимости, так как из всего развернутого коечного фонда для больных коронавирусом занято примерно треть мест.