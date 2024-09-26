В Омской области растет заболеваемость COVID-19: появятся ли допкойки для больных

Posted 26 сентября, 09:51
Published 26 сентября, 09:51
Modified 26 сентября, 09:53
Updated 26 сентября, 09:53
По итогам прошлой недели в Омской области снова выросло число заболевших коронавирусом. Так, с 16 по 22 сентября заболеваемость выросла на 11% по сравнению с предыдущей неделей, а коронавирус подтвердился у 424 человек.
Несмотря на рост заболеваемости «ковидом», как сообщили Городу55 в региональном минздраве, о вводе новых дополнительных мест для больных в больницах речи пока не идет. В этом пока просто нет необходимости, так как из всего развернутого коечного фонда для больных коронавирусом занято примерно треть мест.
«Всего в регионе развернуто 145 коек, из них занято 46. Из числа 140 коек, обеспеченных подводкой кислорода, занято 38. Больных на искусственной вентиляции легких нет», — пояснили Городу55 в минздраве.
Отметим, что, по данным Роспотребнадзора, сейчас в регионе преобладают риновирусы. Они составляют 90,5% от общего числа выявленных случаев. Чем различаются различные вирусы и как их распознать у себя — подробно рассказываем в этом материале.