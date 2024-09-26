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Posted 26 сентября, 09:51

Published 26 сентября, 09:51

Modified 26 сентября, 09:53

Updated 26 сентября, 09:53

Иллюстрация

В Омской области растет заболеваемость COVID-19: появятся ли допкойки для больных

26 сентября 2024, 09:51
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В омском минздраве рассказали, появятся ли новые койки для больных COVID-19

Несколько недель подряд в Омской области растет заболеваемость коронавирусом. На прошлой неделе число больных выросло на 11%. Узнали, как обстоят дела в больницах и будут ли вводить новые койки для болеющих коронавирусной инфекцией.

По итогам прошлой недели в Омской области снова выросло число заболевших коронавирусом. Так, с 16 по 22 сентября заболеваемость выросла на 11% по сравнению с предыдущей неделей, а коронавирус подтвердился у 424 человек.

Несмотря на рост заболеваемости «ковидом», как сообщили Городу55 в региональном минздраве, о вводе новых дополнительных мест для больных в больницах речи пока не идет. В этом пока просто нет необходимости, так как из всего развернутого коечного фонда для больных коронавирусом занято примерно треть мест.

«Всего в регионе развернуто 145 коек, из них занято 46. Из числа 140 коек, обеспеченных подводкой кислорода, занято 38. Больных на искусственной вентиляции легких нет», — пояснили Городу55 в минздраве.

Отметим, что, по данным Роспотребнадзора, сейчас в регионе преобладают риновирусы. Они составляют 90,5% от общего числа выявленных случаев. Чем различаются различные вирусы и как их распознать у себя — подробно рассказываем в этом материале.

Разница есть: как омичам распознать у себя коронавирус, ОРВИ или простой грипп
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Коронавирус COVID-19#Омск#Омская область#Минздрав#Здравоохранение#Больница#Новости#Заболеваемость
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