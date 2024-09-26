«Газпромнефть-СМ» расширила сотрудничество с отраслевыми вузами в Омской области

Posted 26 сентября, 07:00
Published 26 сентября, 07:00
Modified 26 сентября, 07:00
Updated 26 сентября, 07:00
На выездной сессии студенты Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета познакомились со всеми возможностями современного центра промышленной диагностики, ведущего свою работу на базе Омского завода смазочных материалов.
«Благодаря взаимодействию с такими компаниями, как „Газпромнефть-СМ“, мы развиваем у студентов навыки, делающие их востребованными, конкурентоспособными специалистами. Они знают и понимают ключевые процессы еще до прихода в отрасль. Интеграция в учебную программу инструментов, которыми пользуются в работе действующие профессионалы, не просто повышает вовлеченность студентов, но создает условия для формирования уникальных компетенций. Для современного молодого специалиста это залог успешного карьерного старта», — отметил Александр Жигадло, ректор Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета.
В ходе мероприятия студентам старшего курса, обучающимся по направлениям подготовки специалистов нефтегазового сервиса, продемонстрировали все этапы производства современных смазочных материалов, а также познакомили с принципами работы мобильной лаборатории профессиональной диагностики оборудования и техники, способной по одной пробе масла оценить состояние узлов механизма и даже «подсказать» рекомендации для дальнейшего плана эксплуатации.
«Мы давно и успешно сотрудничаем с Сибирским автомобильно-дорожным университетом, а сегодня наше партнерство переходит на новый уровень. Создание на базе крупнейшего отраслевого вуза центра промышленной диагностики позволит включить в процесс и действующих специалистов в области смазочных материалов, и студентов, начинающих профессиональный путь в этом направлении. Сегодня мы познакомили старшекурсников с особенностями производства высокотехнологичных продуктов, показали, как расширяет возможности компании цифровой мониторинг оборудования и техники. В конечном итоге в этом проекте мы идем сразу к двум целям: обеспечить экспертизой предприятия дорожной и строительной отраслей и внедрить в процесс подготовки кадров новый эффективный образовательный инструмент», — рассказал Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
Стоит отметить, что партнерство СибАДИ и «Газпромнефть-СМ» продолжается уже достаточно длительное время: ранее между учебным заведением и компанией было заключено соглашение, согласно которому автомобильно-дорожный университет станет площадкой для центра профессиональной диагностики, где будут проходить эксплуатационные испытания смазочные материалы, выпускаемые предприятиями «Газпромнефть-СМ». Подобный эксперт-центр позволит объединить богатый прикладной опыт предприятия и научно-исследовательские возможности вуза.