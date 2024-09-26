«Газпромнефть-СМ» расширила сотрудничество с отраслевыми вузами в Омской области

В ходе мероприятия студентам старшего курса, обучающимся по направлениям подготовки специалистов нефтегазового сервиса, продемонстрировали все этапы производства современных смазочных материалов, а также познакомили с принципами работы мобильной лаборатории профессиональной диагностики оборудования и техники, способной по одной пробе масла оценить состояние узлов механизма и даже «подсказать» рекомендации для дальнейшего плана эксплуатации.