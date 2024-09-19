«Газпромнефть-СМ» продемонстрировала новый цифровой сервис диагностики оборудования

Новая разработка объединяет в себе целый комплекс решений, предназначенных для наиболее эффективного использования смазочных материалов в разных видах оборудования и техники: от обычных автомобильных двигателей, до сложных промышленных агрегатов. Как отмечают специалисты, презентовавшие проект, взаимосвязь цифровых сервисов и диагностического оборудования позволяет в течении нескольких минут оценить состояние масел, задействованных в механизме, и выявить проблемы с его основными узлами. Точная и быстрая обработка данных, а также рекомендации, предлагаемые пользователям программы в личном кабинете, позволяют не только избежать возможной «остановки» всего агрегата, но и снизить расходы на обслуживание, а также оптимизировать сопутствующие технологические процессы.