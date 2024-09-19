«Газпромнефть-СМ» продемонстрировала новый цифровой сервис диагностики оборудования

Posted 19 сентября, 06:00
Published 19 сентября, 06:00
Modified 19 сентября, 06:00
Updated 19 сентября, 06:00
Профессиональная площадка XXII Промышленного форума в Удмуртии, организованная при поддержке республиканского минпромторга, в очередной раз собрала профессионалов и предприятия в сфере нефти, газа и химии, металлургии, энергосбережения и комплексной безопасности — для диалога, обмена опытом и демонстрации собственных проектов.
«Уникальность нашего Промышленного форума в том, что он объединяет сразу четыре направления и сотни лучших экспертов из нескольких областей: машиностроения, нефтегаза, энергетики и безопасности. Это единственный проект в регионе, демонстрирующий практически полный спектр разработок как промышленных предприятий Удмуртии, так и партнеров из других регионов России. Республика заинтересована в сотрудничестве с высокотехнологичными отечественными компаниями», — отметил Виктор Лашкарев, министр промышленности и торговли Удмуртской Республики.
Среди гостей мероприятия, только уже в качестве экспертов, выступили и представители «Газпромнефть — смазочные материалы», заодно продемонстрировав публике одну из новейших разработок компании — комплексный сервис оперативной диагностики оборудования.
Новая разработка объединяет в себе целый комплекс решений, предназначенных для наиболее эффективного использования смазочных материалов в разных видах оборудования и техники: от обычных автомобильных двигателей, до сложных промышленных агрегатов. Как отмечают специалисты, презентовавшие проект, взаимосвязь цифровых сервисов и диагностического оборудования позволяет в течении нескольких минут оценить состояние масел, задействованных в механизме, и выявить проблемы с его основными узлами. Точная и быстрая обработка данных, а также рекомендации, предлагаемые пользователям программы в личном кабинете, позволяют не только избежать возможной «остановки» всего агрегата, но и снизить расходы на обслуживание, а также оптимизировать сопутствующие технологические процессы.
«Специалисты „Газпромнефть-СМ“ регулярно выступают экспертами профильных и отраслевых конференций, форумов и сессий. Многие ведут научную деятельность, преподают в вузах, делятся экспертизой с коллегами и партнерами. Крупные федеральные форумы — незаменимые площадки для диалога специалистов различных отраслей. Такое сотрудничество позволяет оперативно реагировать на потребности рынка и вырабатывать актуальные решения», — рассказал Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
И, вероятно, новых для промышленности решений станет еще больше: в Промышленном форуме традиционно принимают участие различные эксперты и руководители предприятий из России и зарубежных стран, и более того — демонстрируют и собственные разработки в сфере инжиниринга, технического переоснащения и промышленного оборудования, а также в области современных технологий нефтегазодобычи и разработок в сфере теплоэнергетики.