Теплый Омск. В мэрии отчитались о первых итогах старта отопительного сезона

Как уже сообщал Город55, перед стартом отопительного сезона в Омске около 400 домов оставались без горячей воды. Об этом официально заявлял глава «Тепловой компании» Владимир Дмитриев. Отопление в городских домах дали 23 сентября. Тем не менее, в сотнях домов по всему городу все еще нет воды. Примерно в 412 домах по Омску так и нет горячей воды. Общее количество повреждений на теплосетях достигло 330. Горячей воды нет на улицах 2-я Поселковая, Магистральная, проспект Карла Маркса, Дианова, Транссибирская, Иртышская набережная, Кемеровская, Лукашевича, Пригородная и других. Основная причина отключений — ремонтные работы на трубопроводе.