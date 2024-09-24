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Posted 24 сентября, 10:32

Published 24 сентября, 10:32

Modified 24 сентября, 15:30

Updated 24 сентября, 15:30

Что делать с кустами малины осенью: секреты богатого урожая в следующем году

Что делать с кустами малины осенью: секреты богатого урожая в следующем году

24 сентября 2024, 10:32
Фото: 1MI
Эксперт рассказала, как подготовить кусты малины к зимовке и обеспечить себе богатый урожай в следующем сезоне.

После сбора ягод кусты малины требуют повышенного наблюдения. Чтобы подготовить растения к зиме и обеспечить себе богатый урожай в следующем сезоне, необходимо провести ряд важных работ.

Старые стебли нужно срубить практически до основания, не оставляя при этом выпуклых частей, благодаря этому получится избежать грибка. Кроме того, в кусты ягод станет попадать больше воздуха.

Машина — растение, требующее вниманияМашина — растение, требующее внимания
Машина — растение, требующее внимания. Фото: 1MI

Прореживание однолетних побегов

Залог следующего урожая ягод — однолетние побеги, но здесь не все так просто: если их будет слишком много, куст загустится и станет меньше плодоносить. В идеале на один погонный метр ряда должно приходиться до шести сильных побегов, оставшиеся можно срезать.

«Прореживание обеспечит лучшее освещение и питание оставшимся веткам, что положительно скажется на будущем урожае», — отметила ученый агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Подкормка и мульчирование

После обрезки кустам необходимы питательные вещества, чтобы восстановиться и быть готовыми к зиме. Чтобы корни стали прочнее и сильнее, стоит использовать фосфорно-калийные удобрения, компост или перегной.

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Профилактика заболеваний

Именно осенью стоит позаботиться о здоровье кустов малины: удались опавшие листья, растительные остатки. Так вы сможете избежать заражения растений грибковыми инфекциями. От патогенов малину спасет обработка медьсодержащими препаратами или раствором бордоской жидкости.

Подготовка к зиме

Подготовка кусов к зиме зависит от климата в регионе, иногда малина нуждается в дополнительной защите. Уберечь почти от вымерзания поможет пригибание побегов к земле и укрытие их лапником или агроволокном. В более мягком климате достаточно замульчировать приствольные круги толстым слоем органики.

Источник: belnovosti.by

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