Как правильно выбрать тыкву и хранить ее целый год

Тыква у многих ассоциируется с осенью, и, надо сказать, не просто так. Именно в это время года яркие оранжевые плоды появляются на садовых участках, а затем на полках магазинов. Не секрет, что тыква полна полезных веществ и чем она ярче, тем больше в плоде витаминов.