Как правильно выбрать тыкву и хранить ее целый год

Posted 18 сентября, 09:57
Published 18 сентября, 09:57
Modified 18 сентября, 10:00
Updated 18 сентября, 10:00
Тыква у многих ассоциируется с осенью, и, надо сказать, не просто так. Именно в это время года яркие оранжевые плоды появляются на садовых участках, а затем на полках магазинов. Не секрет, что тыква полна полезных веществ и чем она ярче, тем больше в плоде витаминов.
При покупке тыквы первым делом нужно обратить внимание на корочку, она должна быть плотной — это признак зрелости. Также на поверхности плода не должно быть значительных повреждений.
Эксперты Роскачества отмечают, что не следует покупать «половинки» тыквы, даже если на вид они выглядят вполне зрело и свежо. Причина этому — невозможность убедиться в санитарной безопасности плода.
В каждом сорте тыквы содержится много пектина и каротина, но есть и те полезные вещества, которые свойственных лишь для определенных видов.
Специалисты рекомендуют хранить тыкву при температуре 6–8 градусов и относительной влажности 60–70 процентов. В таких условиях плоды могут быть пригодными для пищи в течении длительного времени — от четырех месяцев до года. При этом она не потеряет питательных свойств.
Однако уже разрезанную тыкву необходимо хранить в холодильнике и использовать в течение недели.
«Тыква — отличный сезонный продукт. Ее энергетическая ценность на 100 г сырого продукта составляет всего лишь 25–37 ккал, а полезных веществ в тыкве очень много. Среди них витамины А, В, РР, Т, С, медь, железо, цинк. Как известно, их расход увеличивается во время похудения, поэтому тем, кто хочет снизить вес, стоит включать в рацион тыкву», — рассказала нутрициолог Татьяна Пономарева.
Из тыквы можно приготовить множество полезных и вкусных блюд, например, тыквенную кашу. Для ее приготовления понадобится 800 г тыквы, 0,8 л молока, 300 г риса, примерно пол литра воды, соль и сахар по вкусу.
Пошаговый рецепт блюда такой:
Напомним, что этой осенью на севере Омской области случилось настоящее тыквенное изобилие. Жители Тарского и Тевризского районов собрали гигантские плоды и поделились фотографиями урожая в соцсетях, некоторые садоводы рассказали о своих методах СМИ.