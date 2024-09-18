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Posted 18 сентября, 09:57

Published 18 сентября, 09:57

Modified 18 сентября, 10:00

Updated 18 сентября, 10:00

Как правильно выбрать тыкву и хранить ее целый год

Как правильно выбрать тыкву и хранить ее целый год

18 сентября 2024, 09:57
Фото: 1MI
Осень — время тыквенного урожая: кто-то выращивает плоды на собственном участке, а кто-то покупает в магазине, однако правила хранения тыквы важно знать всем.

Тыква у многих ассоциируется с осенью, и, надо сказать, не просто так. Именно в это время года яркие оранжевые плоды появляются на садовых участках, а затем на полках магазинов. Не секрет, что тыква полна полезных веществ и чем она ярче, тем больше в плоде витаминов.

Как правильно выбрать тыкву

При покупке тыквы первым делом нужно обратить внимание на корочку, она должна быть плотной — это признак зрелости. Также на поверхности плода не должно быть значительных повреждений.

Эксперты Роскачества отмечают, что не следует покупать «половинки» тыквы, даже если на вид они выглядят вполне зрело и свежо. Причина этому — невозможность убедиться в санитарной безопасности плода.

Тыква — кладезь витаминовТыква — кладезь витаминов
Тыква — кладезь витаминов. Фото: 1MI

Какой сорт лучше выбрать

В каждом сорте тыквы содержится много пектина и каротина, но есть и те полезные вещества, которые свойственных лишь для определенных видов.

  • Крупноплодная тыква — название этого вида тыквы говорит само за себя: плоды вырастаю очень большими, их вес может достигать ста килограмм. Интересный факт: именно этот сорт чаще всего используется в качестве украшения на Хэллоуин. Крупноплодные тыквы богаты сахарами и каротином и могут использоваться во многих блюдах.
  • Твердокорая тыква — плоды этого вида вырастают намного меньше предыдущих, однако именно из твердокорых тыкв получают самые вкусные семечки.
  • Мускатная тыква — один из самых сладких сортов тыквы. Ее плоды чаще всего имеют форму груши, а пахнут дыней.
Твердокорая тыкваТвердокорая тыква
Твердокорая тыква. Фото: 1MI

Как хранить тыкву

Специалисты рекомендуют хранить тыкву при температуре 6–8 градусов и относительной влажности 60–70 процентов. В таких условиях плоды могут быть пригодными для пищи в течении длительного времени — от четырех месяцев до года. При этом она не потеряет питательных свойств.

Однако уже разрезанную тыкву необходимо хранить в холодильнике и использовать в течение недели.

«Тыква — отличный сезонный продукт. Ее энергетическая ценность на 100 г сырого продукта составляет всего лишь 25–37 ккал, а полезных веществ в тыкве очень много. Среди них витамины А, В, РР, Т, С, медь, железо, цинк. Как известно, их расход увеличивается во время похудения, поэтому тем, кто хочет снизить вес, стоит включать в рацион тыкву», — рассказала нутрициолог Татьяна Пономарева.

Из тыквы можно приготовить множество полезных и вкусных блюд, например, тыквенную кашу. Для ее приготовления понадобится 800 г тыквы, 0,8 л молока, 300 г риса, примерно пол литра воды, соль и сахар по вкусу.

Пошаговый рецепт блюда такой:

  • Подготавливаем продукты для каши
  • Тыкву очищаем от кожицы и семян, после чего нарезаем кубиками размером примерно 1 см
  • Доводим до кипения молоко, после этого добавляем в кастрюлю тыкву и варим в молоке 15-20 минут на слабом огне
  • Промываем рис, заливаем его водой и варим 10 минут на среднем огне
  • Готовую тыкву измельчаем в молоке толкушкой и снова варим
  • Добавляем рис и солим, при необходимости подливаем воду, помешиваем
  • Каша сварена и готова к подаче

Напомним, что этой осенью на севере Омской области случилось настоящее тыквенное изобилие. Жители Тарского и Тевризского районов собрали гигантские плоды и поделились фотографиями урожая в соцсетях, некоторые садоводы рассказали о своих методах СМИ.

Тыквенный бум в Омске: жители собирают гигантские урожаи
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#Анастасия Баянова#Россия#Новости#КЦ#Дом и сад#Тыква
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