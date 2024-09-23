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Posted 23 сентября, 09:59

Published 23 сентября, 09:59

Modified 23 сентября, 10:02

Updated 23 сентября, 10:02

Останутся полезными и вкусными: как правильно замораживать ягоды на зиму

Останутся полезными и вкусными: как правильно замораживать ягоды на зиму

23 сентября 2024, 09:59
Фото: 1MI
Заморозка ягод — отличный способ сохранить летний урожай и наслаждаться им в холодные времена года, Расскажем, как хранить плоды в холоде правильно.

Какие ягоды подойдут для заморозки

Для заморозки подходят любые ягоды, с фруктами же следует быть внимательнее: хорошо сохраниться в холоде могут персики, абрикосы, сливы, айва, инжир, в то время как сочными яблоками или дыней лучше наслаждаться в сезон. Причина — слишком водянистая структура плодов.

Существует несколько критериев, по которым можно отобрать ягоды для заморозки:

  • Во-первых: цвет ягод не должен быть слишком ярким;
  • Во-вторых: на их поверхности не должно быть темных пятен, вмятин или следов плесени.

Виды заморозки

Шоковая заморозка — при таком варианте сохранения ягод они заранее моются и высушиваются. После этого в течение получаса плоды обрабатывают холодным воздухом, как правило, его температура составляет не менее -25 градусов. Такой подход позволяет сохранить структуру плодов почти такой же, как и до заморозки.

«Такой вид заморозки в домашних условиях возможен, если у морозильной камеры имеется функция „быстрая заморозка“, — отмечает Роскачество.

При сухой заморозке вымытые ягоды выкладывают не доску и помещают ее в морозилку примерно на четыре часа. После того, как плоды замерзают, их собирают в пакеты.

Для заморозки подходят любые ягодыДля заморозки подходят любые ягоды
Для заморозки подходят любые ягоды. Фото: 1MI

Как подготовить ягоды к заморозке

Перед замораживанием ягод нужно извлечь из них косточки, если они имеются. Также нужно обработать плоды: избавить малину и ежевику от плодоножек, у клубники удалить чашелистики, а смородину — снять с веток.

Следующий этап — промыть ягоды и дать им высохнуть естественным путем. Для этого нужно выложить их на салфетку или бумажное полотенце при этом не промакивая.

Способы заморозки

  • Целиком — для заморозки таким способом нужно разложить ягоды на ровной поверхности, например подносе или плоской тарелке, и поместить в морозилку, после чего переложить в пакеты, выпустив из них весь воздух.
  • В перетертом виде — часто хозяйки замораживают некоторые ягоды в виде пюре. Такой способ может подойти для нежных ягод, например клубники или малины. Чтобы пюре было однородным, эксперты советуют дополнительно протереть его через сито.
  • В формочках для льда - разложите ягоды по формочкам для льда, залейте водой и заморозьте. Позже такие «фруктовые кубики» можно будет использовать для совершенно разных целей.
Ягоды можно замораживать целикомЯгоды можно замораживать целиком
Ягоды можно замораживать целиком. Фото: 1MI

Ягоды могут храниться в морозильной камере до одного года, при этом повторно замораживать плоды не рекомендуется: в таком случае ягоды теряют свои полезные свойства.

Правила разморозки

Размораживать ягоды нужно так же, как и другие продукты — постепенно: сначала пакеты или контейнеры с плодами переносятся в холодильник и только потом используются по назначению.

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#Анастасия Баянова#Новости#КЦ#Дом и сад
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