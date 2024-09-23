Останутся полезными и вкусными: как правильно замораживать ягоды на зиму

Шоковая заморозка — при таком варианте сохранения ягод они заранее моются и высушиваются. После этого в течение получаса плоды обрабатывают холодным воздухом, как правило, его температура составляет не менее -25 градусов. Такой подход позволяет сохранить структуру плодов почти такой же, как и до заморозки.