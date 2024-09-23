Останутся полезными и вкусными: как правильно замораживать ягоды на зиму

Posted 23 сентября, 09:59
Published 23 сентября, 09:59
Modified 23 сентября, 10:02
Updated 23 сентября, 10:02
Для заморозки подходят любые ягоды, с фруктами же следует быть внимательнее: хорошо сохраниться в холоде могут персики, абрикосы, сливы, айва, инжир, в то время как сочными яблоками или дыней лучше наслаждаться в сезон. Причина — слишком водянистая структура плодов.
Существует несколько критериев, по которым можно отобрать ягоды для заморозки:
Шоковая заморозка — при таком варианте сохранения ягод они заранее моются и высушиваются. После этого в течение получаса плоды обрабатывают холодным воздухом, как правило, его температура составляет не менее -25 градусов. Такой подход позволяет сохранить структуру плодов почти такой же, как и до заморозки.
«Такой вид заморозки в домашних условиях возможен, если у морозильной камеры имеется функция „быстрая заморозка“, — отмечает Роскачество.
При сухой заморозке вымытые ягоды выкладывают не доску и помещают ее в морозилку примерно на четыре часа. После того, как плоды замерзают, их собирают в пакеты.
Перед замораживанием ягод нужно извлечь из них косточки, если они имеются. Также нужно обработать плоды: избавить малину и ежевику от плодоножек, у клубники удалить чашелистики, а смородину — снять с веток.
Следующий этап — промыть ягоды и дать им высохнуть естественным путем. Для этого нужно выложить их на салфетку или бумажное полотенце при этом не промакивая.
Ягоды могут храниться в морозильной камере до одного года, при этом повторно замораживать плоды не рекомендуется: в таком случае ягоды теряют свои полезные свойства.
Размораживать ягоды нужно так же, как и другие продукты — постепенно: сначала пакеты или контейнеры с плодами переносятся в холодильник и только потом используются по назначению.
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