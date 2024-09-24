Бабушкины советы больше не работают: как сейчас правильно убирать урожай

Самая частая и неприятная ошибка — ранний сбор овощей. Незрелые плоды будут менее полезны и далеко не во всех случаях смогут полностью созреть самостоятельно. При этом и передерживать овощи на грядке не стоит, так как такие плоды хуже хранятся.