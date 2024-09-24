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Posted 24 сентября, 09:35

Published 24 сентября, 09:35

Modified 24 сентября, 09:57

Updated 24 сентября, 09:57

Бабушкины советы больше не работают: как сейчас правильно убирать урожай

Бабушкины советы больше не работают: как сейчас правильно убирать урожай

24 сентября 2024, 09:35
Фото: 1MI
Для своевременной уборки урожая есть несколько способов: первый и самый точный — посмотреть на упаковке семян, второй — использовать народные приметы.

Часто садоводы проводят уборку урожая по старинке, пользуясь методами бабушек и дедушек, которые зачастую не лишены ошибок. Самый точный способ узнать, когда следует собирать спелые плоды того или иного растения — посмотреть инструкцию на упаковке его семян, второй по точности, но более популярный — использовать народные приметы.

Расскажем, каких ошибок стоить избегать при уборке урожая свеклы и моркови и на что необходимо обращать внимание.

Фото: 1MI

Недопустимые ошибки при уборке урожая

Самая частая и неприятная ошибка — ранний сбор овощей. Незрелые плоды будут менее полезны и далеко не во всех случаях смогут полностью созреть самостоятельно. При этом и передерживать овощи на грядке не стоит, так как такие плоды хуже хранятся.

Вторая ошибка — неправильно выбранная погода для уборки урожая. Лучшим вариантом будет заняться уборкой в сухой и солнечный день, ведь если проводить работы при высокой влажности, свекла и морковь станут водянистыми и будут храниться намного меньше.

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Третий важный нюанс, о котором садоводы часто забывают — правильная техника уборки, которая зависит от почвы. Если почва плотная и сухая, вырывать из нее плоды нельзя. Небрежность приводит к появлению вмятин, трещин и уменьшает срок хранения овощей.

Последняя ошибка, которую допускает подавляющее большинство любителей свеклы и моркови — плохой контроль качества плодов во время хранения. Некоторые овощи могут начать гнить или плесневеть, заразив этим своих соседей. Просматривать запасы нужно регулярно и убирать плоды, которые начинают портиться.

Источник: belnovosti.by

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