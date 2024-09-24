Бабушкины советы больше не работают: как сейчас правильно убирать урожай

Posted 24 сентября, 09:35
Published 24 сентября, 09:35
Modified 24 сентября, 09:57
Updated 24 сентября, 09:57
Часто садоводы проводят уборку урожая по старинке, пользуясь методами бабушек и дедушек, которые зачастую не лишены ошибок. Самый точный способ узнать, когда следует собирать спелые плоды того или иного растения — посмотреть инструкцию на упаковке его семян, второй по точности, но более популярный — использовать народные приметы.
Расскажем, каких ошибок стоить избегать при уборке урожая свеклы и моркови и на что необходимо обращать внимание.
Самая частая и неприятная ошибка — ранний сбор овощей. Незрелые плоды будут менее полезны и далеко не во всех случаях смогут полностью созреть самостоятельно. При этом и передерживать овощи на грядке не стоит, так как такие плоды хуже хранятся.
Вторая ошибка — неправильно выбранная погода для уборки урожая. Лучшим вариантом будет заняться уборкой в сухой и солнечный день, ведь если проводить работы при высокой влажности, свекла и морковь станут водянистыми и будут храниться намного меньше.
Третий важный нюанс, о котором садоводы часто забывают — правильная техника уборки, которая зависит от почвы. Если почва плотная и сухая, вырывать из нее плоды нельзя. Небрежность приводит к появлению вмятин, трещин и уменьшает срок хранения овощей.
Последняя ошибка, которую допускает подавляющее большинство любителей свеклы и моркови — плохой контроль качества плодов во время хранения. Некоторые овощи могут начать гнить или плесневеть, заразив этим своих соседей. Просматривать запасы нужно регулярно и убирать плоды, которые начинают портиться.
Источник: belnovosti.by
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